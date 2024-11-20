20 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, День педиатра и Федотов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День педиатра

20 ноября в России отмечается День педиатра. Это профессиональный праздник связан с определенной датой. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка.

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Международные праздники

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году и отмечается 20 ноября. Этот день символизирует мировое братство и взаимопонимание среди детей, а также акцентирует внимание на усилиях, направленных на улучшение жизни детей по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 ноября

День трамвайных поездок;

День перевоплощений;

День работника транспорта;

День операционной системы Microsoft Windows;

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;

Всемирный день географических информационных систем;

Всероссийский день правовой помощи детям.

Церковные праздники

День памяти святого Феодота Анкирского

20 ноября православная церковь чтит память святого Феодота Анкирского. Он жил в III веке в Анкире на современном турецком побережье и прославился своей благочестивой жизнью, активно проповедовал христианство даже в трудные времена гонений. Святой Феодот не только помогал верующим, оказавшимся в бедственном положении, предоставляя им приют и выкупая из долгов, но и навещал тех, кто был заключен в тюрьмы за свою веру, а также организовывал похороны для мучеников.

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Известно, что Феодот вызвал недовольство императора Диоклетиана, он вытащил из водоема тела семи замученных христианок и достойно их похоронил. За этот смелый поступок он был арестован, но даже под пытками не отрекся от своей веры, в итоге его казнили. Образ святого стал символом терпения, мудрости и стойкости в вере.

Какие еще церковные праздники отмечаются 20 ноября

День памяти иконы Божией Матери «Взыграние младенца»;

День памяти преподобного Лазаря Галисийского;

День памяти святого мученика Иерона и иных с ним в Мелитине пострадавших.

Традиции и приметы на 20 ноября

20 ноября православные верующие вспоминают святого Феодота Анкирского, в народе — Федотов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник считался переходным днем между осенью и зимой, поэтому люди проверяли подготовку к зимовке. Оценивали запасы на зиму, готовность жилища.

Мужчины чинили сани, снасти, а женщины латали одежду, занимались вышивкой, пряли и ткали. Они верили, что изготовленная на Федотов день одежда прослужит очень долго.

Праздник благоприятен для работы по дому, ремонта, планирования дел на зиму.

Девушки верили, что чем больше белья постирать в этот день, тем больше достатка можно привлечь в дом.

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Что нельзя делать

Кричать на родственников — к болезни.

Отказывать в помощи — к несчастьям и неудачам.

Принимать подарки от незнакомцев — к финансовым потерям.

Покупать дорогие вещи — в дом придут неприятности, а вещи прослужат недолго.

Отправляться в дорогу — можно заблудиться и не вернуться обратно.

Погодные приметы