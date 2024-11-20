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Какой сегодня праздник: что за день 20 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

20 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день ребенка
Фото vgajic, iStock
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20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, День педиатра и Федотов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День педиатра

20 ноября в России отмечается День педиатра. Это профессиональный праздник связан с определенной датой. Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка.

День педиатра
Фото GeorgeRudy, iStock

Международные праздники

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году и отмечается 20 ноября. Этот день символизирует мировое братство и взаимопонимание среди детей, а также акцентирует внимание на усилиях, направленных на улучшение жизни детей по всему миру.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 ноября

  • День трамвайных поездок;

  • День перевоплощений;

  • День работника транспорта;

  • День операционной системы Microsoft Windows;

  • Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;

  • Всемирный день географических информационных систем;

  • Всероссийский день правовой помощи детям.

Церковные праздники

День памяти святого Феодота Анкирского

20 ноября православная церковь чтит память святого Феодота Анкирского. Он жил в III веке в Анкире на современном турецком побережье и прославился своей благочестивой жизнью, активно проповедовал христианство даже в трудные времена гонений. Святой Феодот не только помогал верующим, оказавшимся в бедственном положении, предоставляя им приют и выкупая из долгов, но и навещал тех, кто был заключен в тюрьмы за свою веру, а также организовывал похороны для мучеников.

День памяти святого Феодота Анкирского
Фото dimid, iStock

Известно, что Феодот вызвал недовольство императора Диоклетиана, он вытащил из водоема тела семи замученных христианок и достойно их похоронил. За этот смелый поступок он был арестован, но даже под пытками не отрекся от своей веры, в итоге его казнили. Образ святого стал символом терпения, мудрости и стойкости в вере.

Какие еще церковные праздники отмечаются 20 ноября

  • День памяти иконы Божией Матери «Взыграние младенца»;

  • День памяти преподобного Лазаря Галисийского;

  • День памяти святого мученика Иерона и иных с ним в Мелитине пострадавших.

Традиции и приметы на 20 ноября

20 ноября православные верующие вспоминают святого Феодота Анкирского, в народе — Федотов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздник считался переходным днем между осенью и зимой, поэтому люди проверяли подготовку к зимовке. Оценивали запасы на зиму, готовность жилища.

  • Мужчины чинили сани, снасти, а женщины латали одежду, занимались вышивкой, пряли и ткали. Они верили, что изготовленная на Федотов день одежда прослужит очень долго.

  • Праздник благоприятен для работы по дому, ремонта, планирования дел на зиму.

  • Девушки верили, что чем больше белья постирать в этот день, тем больше достатка можно привлечь в дом.

Вышивка и бусы
Фото Kateryna Sheludko, iStock

Что нельзя делать

  • Кричать на родственников — к болезни.

  • Отказывать в помощи — к несчастьям и неудачам.

  • Принимать подарки от незнакомцев — к финансовым потерям.

  • Покупать дорогие вещи — в дом придут неприятности, а вещи прослужат недолго.

  • Отправляться в дорогу — можно заблудиться и не вернуться обратно.

Погодные приметы

  • Лед на реках и озерах предвещал хороший урожай в следующем году.

  • Галки кричат — к снегопаду.

  • Ясная и морозная погода — к сухой весне.

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