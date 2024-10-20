Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 20 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

20 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

20 октября в России отмечается День отца
Мария Задорожная
Автор
День отца в России
Фото Drazen Zigic, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

20 октября отмечается День отца, Международный день повара и Сергей Зимний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Календарь самых необычных праздников в&nbsp;России и&nbsp;мире: самые необычные праздники. Календарь самых необычных праздников в России и мире

Праздники в России

День отца

В России День отца празднуют в третье воскресенье октября. В 2024 году праздник выпал на 20 число. Идея торжества возникла в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. Поэтому в некоторых городах и регионах России тогда установили День отца.

День отца в&nbsp;2024 году в&nbsp;России: история и&nbsp;традиции праздника. День отца в 2024 году в России: дата, история и традиции праздника

Международные праздники

Международный день повара

Ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Его учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Это профессиональный праздник кулинаров со всего мира.

Международный день повара
Фото KuzminSemen, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 октября

  • День войск связи ВС РФ;

  • День работников дорожного хозяйства;

  • День работников пищевой промышленности;

  • Международный день авиадиспетчера;

  • Всемирный день борьбы с остеопорозом;

  • Международный день ленивца.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Сергия и Вакха

Сергий и Вакх — солдаты Римской империи, жившие в III веке. Почитаются святыми мучениками в православной, католической и древневосточных православных церквях. Они были офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана и занимали важные должности до тех пор, пока не стало известно, что они тайные христиане. За это Сергия и Вакха подвергли жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб, а впоследствии и Сергий был обезглавлен.

День памяти святых мучеников Сергия и Вакха
Фото VitaliyPestov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 20 октября

  • Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»;

  • День памяти святителя Ионы Ханькоуского.

Православный календарь на&nbsp;октябрь 2024 года. Православный календарь на октябрь 2024 года: праздники и именины

Традиции и приметы на 20 октября

20 октября в народе отмечается Сергей Зимний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком, чтобы защититься от головной боли и сохранить красоту на весь следующий год.

  • С утра в первую очередь крестьяне кормили скот, а потом сами садились завтракать.

  • Самый младший член семьи растапливал печь, чтобы зимой в доме было тепло.

Стакан молока
Фото alvarez, iStock

Что нельзя делать

  • Работать с тестом, то есть печь хлеб, блины, пироги и другую выпечку — к финансовым проблемам.

  • Жаловаться другим на свои проблемы — ситуация станет только хуже.

  • Надевать чужие либо сильно поношенные вещи — к неприятностям.

  • Конфликтовать с родственниками — ссора затянется надолго и принесет одни страдания.

  • Поднимать найденные вещи, принимать подарки от чужих — к бедам и болезням.

Погодные приметы

  • Выпал снег — через месяц придет зима.

  • Погода теплая и ясная — похолодание придет через три недели.

  • Луна нечетко видна — к сильным морозам.

Лунный календарь стрижек на&nbsp;октябрь-2024: советы астролога. Лунный календарь стрижек на октябрь-2024: советы астролога
Развлечения
Новости холдинга
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ