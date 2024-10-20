20 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

20 октября отмечается День отца, Международный день повара и Сергей Зимний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День отца

В России День отца празднуют в третье воскресенье октября. В 2024 году праздник выпал на 20 число. Идея торжества возникла в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. Поэтому в некоторых городах и регионах России тогда установили День отца.

Международные праздники

Международный день повара

Ежегодно 20 октября отмечается Международный день повара. Его учредили в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Это профессиональный праздник кулинаров со всего мира.

Фото KuzminSemen, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 октября

День войск связи ВС РФ;

День работников дорожного хозяйства;

День работников пищевой промышленности;

Международный день авиадиспетчера;

Всемирный день борьбы с остеопорозом;

Международный день ленивца.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Сергия и Вакха

Сергий и Вакх — солдаты Римской империи, жившие в III веке. Почитаются святыми мучениками в православной, католической и древневосточных православных церквях. Они были офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана и занимали важные должности до тех пор, пока не стало известно, что они тайные христиане. За это Сергия и Вакха подвергли жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб, а впоследствии и Сергий был обезглавлен.

Фото VitaliyPestov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 20 октября

Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»;

День памяти святителя Ионы Ханькоуского.

Традиции и приметы на 20 октября

20 октября в народе отмечается Сергей Зимний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком, чтобы защититься от головной боли и сохранить красоту на весь следующий год.

С утра в первую очередь крестьяне кормили скот, а потом сами садились завтракать.

Самый младший член семьи растапливал печь, чтобы зимой в доме было тепло.

Фото alvarez, iStock

Что нельзя делать

Работать с тестом, то есть печь хлеб, блины, пироги и другую выпечку — к финансовым проблемам.

Жаловаться другим на свои проблемы — ситуация станет только хуже.

Надевать чужие либо сильно поношенные вещи — к неприятностям.

Конфликтовать с родственниками — ссора затянется надолго и принесет одни страдания.

Поднимать найденные вещи, принимать подарки от чужих — к бедам и болезням.

Погодные приметы