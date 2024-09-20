20 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 сентября отмечается День секретаря, Всемирный день риса и Луков день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День секретаря появился в России в 2005 году. Его отмечают каждую третью пятницу сентября, в 2024 году торжество выпадает на 20 число. Это профессиональный праздник всех офис-менеджеров, которые отвечают за комфортную обстановку, организацию совещаний, прием телефонных звонков, ведение делопроизводства и др.
20 сентября 1950 года Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день риса. Праздник посвящен одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения Земли.
День устраивания спонтанных чаепитий;
День улетающих птиц;
Всемирный день чистоты;
День общественнополезного человека;
Международный день студенческого спорта;
Международный день вина «Гренаш»;
День рекрутера;
Всемирный день валенсийской паэльи;
День программы обучения Mini-MBA.
Преподобный Макарий — это один из самых известных святых отцов Оптиной пустыни. Его духовным наследием считаются письма. В них он наставлял мирян и братьев-монахов на путь истинный, утешал в скорбях, давал ответы на самые волнующие вопросы. Поэтому перед иконой Макария Оптинского можно помолиться, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, пережил смерть или болезнь близких, стоит на распутье.
День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского;
День памяти святого мученика Созонта Помпеольского;
День памяти преподобного Луки Глубокореченского.
20 сентября верующие чтят память преподобного Луки Глубокореченского, в народе — Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
На Руси верили, что если именно сегодня съесть луковицу, то будет здоровье.
Хозяйки готовили различные блюда из лука и ставили их на стол. Из него также делали снадобья и лекарства.
Брать взаймы деньги и хлеб — будут неприятности.
Дарить девочкам куклы, иначе они будут бесплодными.
Свататься — к некрепкому союзу.
Сжигать луковую шелуху — к неудачам.
Развлекаться, хвалиться успехами — благополучия не будет.
Подсчитывать доходы, сбережения, запасы и одежду, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.
Черные тучи — будет дождь.
Журавли летят медленно и высоко — к дождливой и холодной осени.
Если на хвойных деревьях шишки низко растут — зима будет ранней.