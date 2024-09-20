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Какой сегодня праздник: что за день 20 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

20 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

20 сентября отмечается Всемирный день риса
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день риса
Фото ASMR/istockphoto.com
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20 сентября отмечается День секретаря, Всемирный день риса и Луков день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День секретаря

День секретаря появился в России в 2005 году. Его отмечают каждую третью пятницу сентября, в 2024 году торжество выпадает на 20 число. Это профессиональный праздник всех офис-менеджеров, которые отвечают за комфортную обстановку, организацию совещаний, прием телефонных звонков, ведение делопроизводства и др.

День секретаря
Фото Deagreez/istockphoto.com

Международные праздники

Всемирный день риса

20 сентября 1950 года Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день риса. Праздник посвящен одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения Земли.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 сентября

  • День устраивания спонтанных чаепитий;

  • День улетающих птиц;

  • Всемирный день чистоты;

  • День общественнополезного человека;

  • Международный день студенческого спорта;

  • Международный день вина «Гренаш»;

  • День рекрутера;

  • Всемирный день валенсийской паэльи;

  • День программы обучения Mini-MBA.

Церковные праздники

День памяти преподобного Макария Оптинского

Преподобный Макарий — это один из самых известных святых отцов Оптиной пустыни. Его духовным наследием считаются письма. В них он наставлял мирян и братьев-монахов на путь истинный, утешал в скорбях, давал ответы на самые волнующие вопросы. Поэтому перед иконой Макария Оптинского можно помолиться, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, пережил смерть или болезнь близких, стоит на распутье.

Икона
Фото Konstantin Aksenov/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 20 сентября

  • День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского;

  • День памяти святого мученика Созонта Помпеольского;

  • День памяти преподобного Луки Глубокореченского.

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Традиции и приметы на 20 сентября

20 сентября верующие чтят память преподобного Луки Глубокореченского, в народе — Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси верили, что если именно сегодня съесть луковицу, то будет здоровье.

  • Хозяйки готовили различные блюда из лука и ставили их на стол. Из него также делали снадобья и лекарства.

Что нельзя делать

  • Брать взаймы деньги и хлеб — будут неприятности.

  • Дарить девочкам куклы, иначе они будут бесплодными.

  • Свататься — к некрепкому союзу.

  • Сжигать луковую шелуху — к неудачам.

  • Развлекаться, хвалиться успехами — благополучия не будет.

  • Подсчитывать доходы, сбережения, запасы и одежду, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.

Лук
Фото Olesya Eroshenko/istockphoto.com

Погодные приметы

  • Черные тучи — будет дождь.

  • Журавли летят медленно и высоко — к дождливой и холодной осени.

  • Если на хвойных деревьях шишки низко растут — зима будет ранней.

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