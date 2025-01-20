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Какой сегодня праздник: что за день 20 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

20 января: какой сегодня праздник в России и в мире

20 января отмечается День любителей сыра
Мария Задорожная
Автор
День любителей сыра
Фото lechatnoir, iStock
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20 января отмечается День любителей сыра, День сосулек и День Иоанна Крестителя. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День сосулек

20 января в России отмечают необычный праздник — День сосулек. Это неофициальное торжество, которое посвящено одному из главных атрибутов зимы — сосулькам.

День сосулек
Фото ra-photos, iStock

Международные праздники

День любителей сыра

20 января по всему миру отмечается День любителей сыра. Это праздник всех гурманов и поклонников этого молочного изделия. Поэтому 20 января любители сыра покупают любимый продукт и наслаждаются им.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 января

  • Грустный понедельник.

  • День прогулки на свежем воздухе.

  • Международный день принятия.

  • День делопроизводительной службы МВД РФ.

Церковные праздники

День Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

День Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 20 января. Праздник посвящен памяти святого Иоанна Крестителя — важной фигуры в христианстве, предшественника Иисуса Христа. Он известен своей проповедью покаяния и крещением вод Иордана. В православной традиции считается, что Иоанн Креститель был призван подготовить сердца людей к приходу Мессии.

День Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Фото XiFotos, iStock

Традиции и приметы на 20 января

20 января православные отмечают День Иоанна Крестителя. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Праздник считался лучшим днем для крещения младенцем. Считалось, что крещенные в этот день дети будут очень счастливы.

  • День предки начинали со стакана освященной воды. Пили ее сами и давали животным. Они верили, что святая вода подарит крепкое здоровье.

  • Иоанн Креститель в народе считался покровителем семейного счастья. Люди верили, что заключенный в этот день брак будет прочным.

  • Люди принимали предложения — новые начинания могли стать выгодными.

Крещение младенца
Фото Sviatlana Lazarenka, iStock

Что нельзя делать:

  • Бездельничать — весь год пройдет в нищете.

  • Смывать святую воду с лица, иначе можно лишиться защиты и здоровья.

  • Пересчитывать деньги — будут убытки.

  • Говорить о планах — они не увенчаются успехом.

  • Небо алое на закате — к сильному ветру.

  • Туман стоит над рекой — будет урожай.

  • Ясная и солнечная погода сулит засушливое и жаркое лето.

  • Снег — скоро придут морозы.

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Что произошло 20 января

  • 250 год — римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана.

  • 1892 год — Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).

  • 1896 год — основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.

  • 1915 год — главнокомандующий Юго-западного фронта Н. И. Иванов отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские перевалы. Одновременно для деблокировки осажденной крепости Перемышль к Карпатам выдвинулись австро-германские войска. Так началось одно из самых крупных сражений Первой мировой войны — Карпатская битва.

  • 1953 год — осуществлен первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М) Владимира Мясищева.

  • 1960 год — осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.

  • 1980 год — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

  • 1983 год — умер Гарринча, знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле.

  • 1990 год — части Советской армии введены в Баку для прекращения резни армян.

  • 1991 год — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.

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