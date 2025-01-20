20 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 января отмечается День любителей сыра, День сосулек и День Иоанна Крестителя. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
20 января в России отмечают необычный праздник — День сосулек. Это неофициальное торжество, которое посвящено одному из главных атрибутов зимы — сосулькам.
20 января по всему миру отмечается День любителей сыра. Это праздник всех гурманов и поклонников этого молочного изделия. Поэтому 20 января любители сыра покупают любимый продукт и наслаждаются им.
Грустный понедельник.
День прогулки на свежем воздухе.
Международный день принятия.
День делопроизводительной службы МВД РФ.
День Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 20 января. Праздник посвящен памяти святого Иоанна Крестителя — важной фигуры в христианстве, предшественника Иисуса Христа. Он известен своей проповедью покаяния и крещением вод Иордана. В православной традиции считается, что Иоанн Креститель был призван подготовить сердца людей к приходу Мессии.
20 января православные отмечают День Иоанна Крестителя. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздник считался лучшим днем для крещения младенцем. Считалось, что крещенные в этот день дети будут очень счастливы.
День предки начинали со стакана освященной воды. Пили ее сами и давали животным. Они верили, что святая вода подарит крепкое здоровье.
Иоанн Креститель в народе считался покровителем семейного счастья. Люди верили, что заключенный в этот день брак будет прочным.
Люди принимали предложения — новые начинания могли стать выгодными.
Бездельничать — весь год пройдет в нищете.
Смывать святую воду с лица, иначе можно лишиться защиты и здоровья.
Пересчитывать деньги — будут убытки.
Говорить о планах — они не увенчаются успехом.
Небо алое на закате — к сильному ветру.
Туман стоит над рекой — будет урожай.
Ясная и солнечная погода сулит засушливое и жаркое лето.
Снег — скоро придут морозы.
250 год — римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана.
1892 год — Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).
1896 год — основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.
1915 год — главнокомандующий Юго-западного фронта Н. И. Иванов отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские перевалы. Одновременно для деблокировки осажденной крепости Перемышль к Карпатам выдвинулись австро-германские войска. Так началось одно из самых крупных сражений Первой мировой войны — Карпатская битва.
1953 год — осуществлен первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М) Владимира Мясищева.
1960 год — осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.
1980 год — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
1983 год — умер Гарринча, знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле.
1990 год — части Советской армии введены в Баку для прекращения резни армян.
1991 год — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.