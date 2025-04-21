21 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 апреля отмечается Международный день пряника, День главного бухгалтера и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
21 апреля в России отмечается День главного бухгалтера. Учредила праздник редакция специализированного журнала «Главбух». Цель торжества — напомнить о важности работы главных бухгалтеров в финансовой сфере любой организации.
21 апреля в мире отмечается Международный день пряника. Пряники давно считаются традиционным русским десертом, однако первые упоминания о лакомстве встречаются еще в египетских и римских письменах.
День местного самоуправления РФ.
День трюфелей кешью в шоколаде.
День чемоданов.
День экскаваторщика.
Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
Светлый понедельник.
День памяти апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других отмечается 21 апреля в православной традиции. Эти святые были соратниками апостола Павла и активно проповедовали Евангелие в различных частях Римской империи. Их служение ознаменовалось не только распространением христианства, но и гонениями и страданиями за веру.
Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская».
Праздник иконы Божией Матери «Сладкое Лобзание».
Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле».
21 апреля в народе отмечается Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки считали, что 21 апреля зима окончательно уходит. Поэтому, выходя из дома, они поклонялись ей и благодарили, чтобы зима не разозлилась и не наслала новые морозы.
Крестьяне начинали пахать поля под овес, но проверяли перед этим землю. Если ком земли в руках не рассыпался, начинать пахоту было рано.
Убираться — можно потревожить Домового и он начнет пакостить.
Ходить на рыбалку и охоту — можно вернуться с пустыми руками.
Теплая и ясная погода — к жаркому лету.
Пасмурная погода предвещала дождливое лето.
1858 год — утверждена новая программа Главного комитета по крестьянскому вопросу при подготовке крестьянской реформы.
1939 год — в Ленинграде состоялось открытие первого в СССР трехзального кинотеатра «Москва».
1946 год — после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.
1951 год — создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
1954 год — вступление СССР в ЮНЕСКО.
1955 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-5» под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.
1960 год — столица Бразилии перенесена из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа.
1967 год — постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера».
1996 год — на Российском телевидении впервые вышла информационно-аналитическая программа «Зеркало».
2000 год — Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.