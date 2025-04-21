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Какой сегодня праздник: что за день 21 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

21 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Международный день пряника
Фото ligora, iStock
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21 апреля отмечается Международный день пряника, День главного бухгалтера и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День главного бухгалтера

21 апреля в России отмечается День главного бухгалтера. Учредила праздник редакция специализированного журнала «Главбух». Цель торжества — напомнить о важности работы главных бухгалтеров в финансовой сфере любой организации.

День главного бухгалтера
Фото Nansan Houn, iStock
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Международные праздники

Международный день пряника

21 апреля в мире отмечается Международный день пряника. Пряники давно считаются традиционным русским десертом, однако первые упоминания о лакомстве встречаются еще в египетских и римских письменах.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 апреля

  • День местного самоуправления РФ.

  • День трюфелей кешью в шоколаде.

  • День чемоданов.

  • День экскаваторщика.

  • Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

  • Светлый понедельник.

Церковные праздники

День памяти апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними

День памяти апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других отмечается 21 апреля в православной традиции. Эти святые были соратниками апостола Павла и активно проповедовали Евангелие в различных частях Римской империи. Их служение ознаменовалось не только распространением христианства, но и гонениями и страданиями за веру.

День памяти апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними
Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 21 апреля

  • Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская».

  • Праздник иконы Божией Матери «Сладкое Лобзание».

  • Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле».

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Традиции и приметы на 21 апреля

21 апреля в народе отмечается Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки считали, что 21 апреля зима окончательно уходит. Поэтому, выходя из дома, они поклонялись ей и благодарили, чтобы зима не разозлилась и не наслала новые морозы.

  • Крестьяне начинали пахать поля под овес, но проверяли перед этим землю. Если ком земли в руках не рассыпался, начинать пахоту было рано.

Садовые работы
Фото ljubaphoto, iStock

  • Убираться — можно потревожить Домового и он начнет пакостить.

  • Ходить на рыбалку и охоту — можно вернуться с пустыми руками.

Погодные приметы:

  • Теплая и ясная погода — к жаркому лету.

  • Пасмурная погода предвещала дождливое лето.

Что произошло 21 апреля

  • 1858 год — утверждена новая программа Главного комитета по крестьянскому вопросу при подготовке крестьянской реформы.

  • 1939 год — в Ленинграде состоялось открытие первого в СССР трехзального кинотеатра «Москва».

  • 1946 год — после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

  • 1951 год — создан Национальный Олимпийский комитет СССР.

  • 1954 год — вступление СССР в ЮНЕСКО.

  • 1955 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-5» под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.

  • 1960 год — столица Бразилии перенесена из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа.

  • 1967 год — постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера».

  • 1996 год — на Российском телевидении впервые вышла информационно-аналитическая программа «Зеркало».

  • 2000 год — Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.

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