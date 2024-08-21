21 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 августа отмечается День офицера России, День поэта и Мирона Ветрогона. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День офицера России отмечается 21 августа с недавних пор. Инициатором учреждения отдельного праздника для представителей офицерских званий выступила профильная общественная организация. Поскольку главная задача офицеров — защита суверенитета страны, для празднования выбирали канун Дня государственного флага Российской Федерации.
День поэта ежегодно отмечается 21 августа. Он был основан в 1994 году Уильямом Сигхартом — британским филантропом, предпринимателем и издателем. Он также основал крупную церемонию награждения поэтов, которая вручается раз в год.
День без косметики и макияжа.
Праздник старых бурдюков.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
День сладкого чая в США.
День истории железной дороги в Эстонии.
День молодежи в Марокко.
Святитель Мирон, епископ Критский, в молодости был семейным, занимался земледелием. Славился добротой, помогал всем обращавшимся к нему за помощью.
Однажды глубоко уважающие святого критяне попросили его принять сан пресвитера в родном городе Равкии, а затем избрали его епископом Крита. Мудро управляя своей паствой, Мирон получил от Господа дар чудотворений. Во время наводнения реки Тритон он остановил ее течение и перешел по ней. Умер Святитель Мирон в столетнем возрасте.
Праздник Толгской иконы Божией Матери.
День памяти преподобного Григория Синаита.
День памяти святителя Емилиана Кизического.
21 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.
Если в семье кто-то болел, предки брали его одежду, стирали и сушили на ветру, а затем снова надевали на больного. По поверьям, такой обряд даровал здоровье.
Славяне ходили в этот день в лес за брусникой и ежевикой. Ягоды ели в свежем виде, а также готовили из них варенье, вино и кисель.
День считался благоприятным для загадывания желаний и заговоров, их следовало читать на ветру.
Поднимать мелкие деньги и вещи на улице, считалось, что в уличной пыли прятались демоны.
Подметать, пылесосить и мыть дома полы — таким образом можно было вымести из жилища благополучие.
Вода в водоемах тихая — осень будет теплой, а зима — мягкой.
Сильная жара или дождь в этот день — к такой же погоде на всю осень.
Большой урожай ягод — к суровой зиме.