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Какой сегодня праздник: что за день 21 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

21 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День офицера России.
Фото Aleksei Smyshliaev/istockphoto.com
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21 августа отмечается День офицера России, День поэта и Мирона Ветрогона. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День офицера России

День офицера России отмечается 21 августа с недавних пор. Инициатором учреждения отдельного праздника для представителей офицерских званий выступила профильная общественная организация. Поскольку главная задача офицеров — защита суверенитета страны, для празднования выбирали канун Дня государственного флага Российской Федерации.

Международные праздники

День поэта

День поэта ежегодно отмечается 21 августа. Он был основан в 1994 году Уильямом Сигхартом — британским филантропом, предпринимателем и издателем. Он также основал крупную церемонию награждения поэтов, которая вручается раз в год.

День поэта
Фото ArtistGNDphotography/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 августа

  • День без косметики и макияжа.

  • Праздник старых бурдюков.

  • Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

  • День сладкого чая в США.

  • День истории железной дороги в Эстонии.

  • День молодежи в Марокко.

Церковные праздники

День памяти святителя Мирона Чудотворца

Святитель Мирон, епископ Критский, в молодости был семейным, занимался земледелием. Славился добротой, помогал всем обращавшимся к нему за помощью.

Церковные праздники
Фото AGEphotography/istockphoto.com

Однажды глубоко уважающие святого критяне попросили его принять сан пресвитера в родном городе Равкии, а затем избрали его епископом Крита. Мудро управляя своей паствой, Мирон получил от Господа дар чудотворений. Во время наводнения реки Тритон он остановил ее течение и перешел по ней. Умер Святитель Мирон в столетнем возрасте.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 августа

  • Праздник Толгской иконы Божией Матери.

  • День памяти преподобного Григория Синаита.

  • День памяти святителя Емилиана Кизического.

Традиции и приметы на 21 августа

21 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника:

  • Если в семье кто-то болел, предки брали его одежду, стирали и сушили на ветру, а затем снова надевали на больного. По поверьям, такой обряд даровал здоровье.

  • Славяне ходили в этот день в лес за брусникой и ежевикой. Ягоды ели в свежем виде, а также готовили из них варенье, вино и кисель.

  • День считался благоприятным для загадывания желаний и заговоров, их следовало читать на ветру.

Традиции и приметы
Фото Zabavna/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Поднимать мелкие деньги и вещи на улице, считалось, что в уличной пыли прятались демоны.

  • Подметать, пылесосить и мыть дома полы — таким образом можно было вымести из жилища благополучие.

Погодные приметы:

  • Вода в водоемах тихая — осень будет теплой, а зима — мягкой.

  • Сильная жара или дождь в этот день — к такой же погоде на всю осень.

  • Большой урожай ягод — к суровой зиме.

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