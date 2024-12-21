21 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, День риэлтора и День зимнего солнцестояния. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году это событие произойдет 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии начало зимнего солнцестояния — в 09:20.
21 декабря многие страны отмечают Всемирный день баскетбола. Идея праздника принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, которая рекомендовала государствам-членам заняться пропагандой спорта и физической активности среди всех членов общества.
День риэлтора.
День горячего шоколада.
День рождения кроссворда.
День скульптуры изо льда.
День пожимания лап.
День короткого рассказа.
День повара японской кухни.
Всемирный день сари.
День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
День работников производственно-технических служб УИС РФ.
День памяти святой мученицы Анфисы Римской отмечается 21 декабря в православной традиции. Анфиса была христианской мученицей, жила в III-IV веках в Римской империи. Она проявила стойкость в вере и отказалась от языческого идолопоклонства, за что подверглась преследованиям и мучениям.
Согласно преданию, святую Анфису арестовали и подвергли жестоким пыткам, однако она осталась непреклонной в своей вере. За свою преданность Христу она была казнена. Ее мученичество стало символом стойкости христианской веры и вдохновило многих верующих.
День преподобного Кирилла Челмогорского.
День памяти преподобного Патапия Фивского.
21 декабря отмечается День зимнего солнцестояния. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки зажигали огонь и свечи, символизирующие возвращение солнца. Обряд совершался для привлечения удачи и очищения.
Люди обращались к Богу, просили защиты и благополучия в следующем году.
В этот день засеивали семена, чтобы они успели прорасти и дать урожай.
На стол ставили много угощений, чтобы привлечь щедрость в дом.
Работать — этот день лучше посвятить отдыху.
Ссориться — негативная энергия задержится в доме на весь следующий год.
Тратить деньги на ненужные вещи — будут денежные трудности.
Много снега — будет хороший урожай.
Если ночь ясная, то следующий год будет удачным.
Пасмурная погода предвещает раннюю весну, ясная — позднюю весну.
Если стоит ясная и безветренная погода, то она продлится до святок.
Вьюга — к дождливому лету.