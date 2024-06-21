21 июня: какой сегодня праздник

21 июня отмечается День кинолога в России, Международный день цветка и День селфи. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день йоги. Отмечается ежегодно с 2015 года. Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН. Дата объединяет всех любителей и профессионалов этой древней практики.

Международный день цветка. Именно во второй половине июня немалая часть планеты покрывается разноцветным ковром самых разнообразных цветов.

Фото Iaroslava Zolotko/istockphoto.com

Международный день футболки. Родина праздника — Германия. Инициатором выступила лейпцигская компания Spreadshirt, которая создает футболки с индивидуальным дизайном. Праздник был придуман для того, чтобы продвинуть бизнес компании.

Всемирный день жирафа. За последние 30 лет число сетчатых жирафов сократилось почти в 5 раз. В Африке представителей этого вида осталось всего 8000 особей. Праздник призван привлечь внимание к резкому сокращению численности животных.

Мeждунapoдный дeнь пpaзднoвaния coлнцecтoяния. Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН. Праздник посвящен единству культурного наследия и многовековых традиций разных народов.

Мeждунapoдный дeнь cкeйтбopдингa. Его придумали на Западном побережье США в 2004 году. Местные скейтбордисты исправили запрещающие знаки «No Skateboarding!» на «Go Skateboarding!» и принимались кататься прямо поверх скейт-стопперов.

Вceмиpный дeнь гумaнизмa. Праздник посвящен правозащитникам, которые борются за права угнетенных и призывают к милосердию и эмпатии.

Вceмиpный дeнь гидpoгpaфии (отдел географии, посвященный описанию вод земной поверхности, — прим. ред.). Праздник учредили в 2006 году, благодаря усилиям Международной гидрографической организации.

Профессиональные праздники

Дeнь кинoлoгичecкиx пoдpaздeлeний МВД РФ (Дeнь кинoлoгa). Кинологические подразделения в России начали создаваться 21 июня 1909 года. Тогда в Санкт-Петербурге на Черной речке был открыт первый в стране питомник полицейских сыскных собак.

Фото Arturo Pe?a Romano Medina/istockphoto.com

Православные праздники

Праздник Урюпинской иконы Божией Матери. Чудотворная православная икона Богородицы явилась под станицей Урюпинской в 1827 году. Чествуется икона в день ее явления 21 июня. В эту дату проводятся крестные ходы с иконой.

Праздник Ярославской иконы Божией Матери. В Смутное время, когда Москва оказалась под властью польских захватчиков, Ярославль стал столицей государства, а Ярославская икона Божией Матери главной моленной иконой Руси.

День памяти святого великомученика Феодора Стратилата. Православная церковь сегодня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, почитаемого как защитника и покровителя воинов-христиан.

Необычные праздники

Мeждунapoдный дeнь мeдлитeльнocти. Идея праздника принадлежит итальянцам. Именно они в 2007 году впервые отметили его. Цель торжества — показать, что можно спокойно наслаждаться жизнью в ее самые неторопливые моменты.

День селфи. Считается, что впервые праздник провели в США в 2014 году. Его создателем называют техасского диджея Макнили. Инициативу Макнили подхватили пользователи Интернета по всему миру. Праздник приобрел неофициальный статус международного.

Традиции и приметы

21 июня православная церковь отмечает День памяти великомученика Феодора Стратилата. Он считается защитником и покровителем воинов-христиан. В народе праздник известен как Федор Колодезник. На Руси в этот день искали места, где можно вырыть колодец. Другая традиция дошла и до наших времен. В этот день принято обливать друг друга водой. Считается, что влюбленные, которые обрызгали друг друга водой в День Федора Колодезника, будут вместе навсегда. Кроме того, в праздник принято убираться дома, очищать душу и тело, ходить в баню.

Фото boggy22/istockphoto.com

В этот день нельзя оставаться одному. Нужно обязательно сходить в гости к друзьям или родственникам. Еще одно поверье связано с насекомыми — в День Федора Колодезника нельзя убивать ни одно насекомое. Считается, что через них умершие посылают удачу живущим. Также нельзя прятаться от солнечных лучей и закрывать окна шторами.

Что касается погодных примет. Если в этот день много росы — будет солнечная погода. А крик лебедей сулит ночную грозу.