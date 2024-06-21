21 июня: какой сегодня праздник

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21 июня отмечается День кинолога в России, Международный день цветка и День селфи. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международный день йоги. Отмечается ежегодно с 2015 года. Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН. Дата объединяет всех любителей и профессионалов этой древней практики.
Международный день цветка. Именно во второй половине июня немалая часть планеты покрывается разноцветным ковром самых разнообразных цветов.
Международный день футболки. Родина праздника — Германия. Инициатором выступила лейпцигская компания Spreadshirt, которая создает футболки с индивидуальным дизайном. Праздник был придуман для того, чтобы продвинуть бизнес компании.
Всемирный день жирафа. За последние 30 лет число сетчатых жирафов сократилось почти в 5 раз. В Африке представителей этого вида осталось всего 8000 особей. Праздник призван привлечь внимание к резкому сокращению численности животных.
Мeждунapoдный дeнь пpaзднoвaния coлнцecтoяния. Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН. Праздник посвящен единству культурного наследия и многовековых традиций разных народов.
Мeждунapoдный дeнь cкeйтбopдингa. Его придумали на Западном побережье США в 2004 году. Местные скейтбордисты исправили запрещающие знаки «No Skateboarding!» на «Go Skateboarding!» и принимались кататься прямо поверх скейт-стопперов.
Вceмиpный дeнь гумaнизмa. Праздник посвящен правозащитникам, которые борются за права угнетенных и призывают к милосердию и эмпатии.
Вceмиpный дeнь гидpoгpaфии (отдел географии, посвященный описанию вод земной поверхности, — прим. ред.). Праздник учредили в 2006 году, благодаря усилиям Международной гидрографической организации.
Дeнь кинoлoгичecкиx пoдpaздeлeний МВД РФ (Дeнь кинoлoгa). Кинологические подразделения в России начали создаваться 21 июня 1909 года. Тогда в Санкт-Петербурге на Черной речке был открыт первый в стране питомник полицейских сыскных собак.
Праздник Урюпинской иконы Божией Матери. Чудотворная православная икона Богородицы явилась под станицей Урюпинской в 1827 году. Чествуется икона в день ее явления 21 июня. В эту дату проводятся крестные ходы с иконой.
Праздник Ярославской иконы Божией Матери. В Смутное время, когда Москва оказалась под властью польских захватчиков, Ярославль стал столицей государства, а Ярославская икона Божией Матери главной моленной иконой Руси.
День памяти святого великомученика Феодора Стратилата. Православная церковь сегодня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, почитаемого как защитника и покровителя воинов-христиан.
Мeждунapoдный дeнь мeдлитeльнocти. Идея праздника принадлежит итальянцам. Именно они в 2007 году впервые отметили его. Цель торжества — показать, что можно спокойно наслаждаться жизнью в ее самые неторопливые моменты.
День селфи. Считается, что впервые праздник провели в США в 2014 году. Его создателем называют техасского диджея Макнили. Инициативу Макнили подхватили пользователи Интернета по всему миру. Праздник приобрел неофициальный статус международного.
21 июня православная церковь отмечает День памяти великомученика Феодора Стратилата. Он считается защитником и покровителем воинов-христиан. В народе праздник известен как Федор Колодезник. На Руси в этот день искали места, где можно вырыть колодец. Другая традиция дошла и до наших времен. В этот день принято обливать друг друга водой. Считается, что влюбленные, которые обрызгали друг друга водой в День Федора Колодезника, будут вместе навсегда. Кроме того, в праздник принято убираться дома, очищать душу и тело, ходить в баню.
В этот день нельзя оставаться одному. Нужно обязательно сходить в гости к друзьям или родственникам. Еще одно поверье связано с насекомыми — в День Федора Колодезника нельзя убивать ни одно насекомое. Считается, что через них умершие посылают удачу живущим. Также нельзя прятаться от солнечных лучей и закрывать окна шторами.
Что касается погодных примет. Если в этот день много росы — будет солнечная погода. А крик лебедей сулит ночную грозу.