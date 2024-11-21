21 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 ноября отмечается Всемирный день телевидения, День бухгалтера и Михайлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
21 ноября в России празднуется День бухгалтера — это торжество для специалистов в области финансов, которые играют незаменимую роль в работе каждой организации. Этот день особенно значим, так как именно 21 ноября 1996 года бывший президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон «О бухгалтерии», что стало важным шагом в развитии бухгалтерского учета в стране.
21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21 ноября того же года. Первые празднования прошли в ноябре 1997 года, и с тех пор этот день отмечают ежегодно в разных странах, включая Россию и некоторые государства СНГ.
День отказа от курения;
Всемирный день приветствия;
Всемирный день философии;
День работников налоговых органов РФ;
День Военной присяги;
Всемирный день рыбного промысла;
Всемирный день рекордов Гиннеса;
День без музыки;
Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы;
День общественных организаций.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных празднуется в православной традиции 21 ноября. Архистратиг Михаил занимает особое место среди ангелов, является вождем Небесного воинства. Он символизирует силу, защиту и руководство Божьей воли. Михаил упоминается в Библии, в частности в Книге Даниила и Откровении, как защитник Израиля и борец против сил зла. Он также ассоциируется с борьбой добрых и злых духов, что делает его важным святым для верующих, обращающихся к нему за помощью и защитой.
В этот день церковь отмечает не только Михаила, но и всех небесных ангелов, которые служат Богу и помогают людям в их духовной жизни. Празднование включает молитвы и литургии, направленные на почитание небесных сил.
21 ноября на Руси отмечали Михайлов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки накрывали богатый стол, так как через неделю начинался Рождественский пост. По поверьям, чем богаче и щедрее был стол, тем довольнее становился Михаил.
На стол хозяйки старались ставить мясные блюда. Чаще всего это был холодец.
Приглашали гостей. Чем шире хозяин открывает свои двери и чем щедрее он угощает гостей, тем больше его ценят друзья и соседи. Поэтому приглашение гостей на крупные праздники всегда считалось хорошей приметой для хозяина.
В старину в этот день крестьяне варили михайловское пиво.
Предки старались задобрить дворового — младшего брата домового. Он отвечал за здоровье скотины и сохранность двора. Чтобы он всю зиму заботился о животных, ему в хлеву оставляли угощения и говорили добрые слова.
Мыть голову — к потере здравого ума.
Рубить, резать, ткать и шить — острые предметы могут навлечь гнев святого Михаила.
Брать подработки — проявлять неуважение к святому.
Ссориться и ругаться — будут проблемы.
Рассказывать о хороших снах — они не сбудутся.
В этот день обязательно будет потепление.
После дня Архистратига Михаила земля начинает мерзнуть.
Утренний иней предвещает снежную зиму, а туман — теплую погоду.
Если день солнечный, то скоро ударят сильные морозы.
Мокрый снег говорит о том, что весна в следующем году будет дождливой.
Если на елях наблюдается мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплой.
Снегопад в этот день предвещает снежную Пасху.