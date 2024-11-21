21 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения, День бухгалтера и Михайлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День бухгалтера

21 ноября в России празднуется День бухгалтера — это торжество для специалистов в области финансов, которые играют незаменимую роль в работе каждой организации. Этот день особенно значим, так как именно 21 ноября 1996 года бывший президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон «О бухгалтерии», что стало важным шагом в развитии бухгалтерского учета в стране.

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Международные праздники

Всемирный день телевидения

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21 ноября того же года. Первые празднования прошли в ноябре 1997 года, и с тех пор этот день отмечают ежегодно в разных странах, включая Россию и некоторые государства СНГ.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 ноября

День отказа от курения;

Всемирный день приветствия;

Всемирный день философии;

День работников налоговых органов РФ;

День Военной присяги;

Всемирный день рыбного промысла;

Всемирный день рекордов Гиннеса;

День без музыки;

Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы;

День общественных организаций.

Церковные праздники

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных празднуется в православной традиции 21 ноября. Архистратиг Михаил занимает особое место среди ангелов, является вождем Небесного воинства. Он символизирует силу, защиту и руководство Божьей воли. Михаил упоминается в Библии, в частности в Книге Даниила и Откровении, как защитник Израиля и борец против сил зла. Он также ассоциируется с борьбой добрых и злых духов, что делает его важным святым для верующих, обращающихся к нему за помощью и защитой.

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В этот день церковь отмечает не только Михаила, но и всех небесных ангелов, которые служат Богу и помогают людям в их духовной жизни. Празднование включает молитвы и литургии, направленные на почитание небесных сил.

Традиции и приметы на 21 ноября

21 ноября на Руси отмечали Михайлов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки накрывали богатый стол, так как через неделю начинался Рождественский пост. По поверьям, чем богаче и щедрее был стол, тем довольнее становился Михаил.

На стол хозяйки старались ставить мясные блюда. Чаще всего это был холодец.

Приглашали гостей. Чем шире хозяин открывает свои двери и чем щедрее он угощает гостей, тем больше его ценят друзья и соседи. Поэтому приглашение гостей на крупные праздники всегда считалось хорошей приметой для хозяина.

В старину в этот день крестьяне варили михайловское пиво.

Предки старались задобрить дворового — младшего брата домового. Он отвечал за здоровье скотины и сохранность двора. Чтобы он всю зиму заботился о животных, ему в хлеву оставляли угощения и говорили добрые слова.

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Что нельзя делать

Мыть голову — к потере здравого ума.

Рубить, резать, ткать и шить — острые предметы могут навлечь гнев святого Михаила.

Брать подработки — проявлять неуважение к святому.

Ссориться и ругаться — будут проблемы.

Рассказывать о хороших снах — они не сбудутся.

Погодные приметы