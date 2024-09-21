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Какой сегодня праздник: что за день 21 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

21 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День сока в России
Фото franckreporter/istockphoto.com
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21 сентября отмечается День сока, Всемирный день благодарности и Рождество Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День сока

День сока отмечается в России в третью субботу сентября. В 2024 году праздник выпадает на 21 число. Впервые торжество состоялось в 2013 году, главные мероприятия прошли в Москве, в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. Горького. С тех пор День сока проходит ежегодно.

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Международные праздники

Всемирный день благодарности

21 сентября празднуют Всемирный день благодарности. Идея праздника принадлежит директору группы медитации ООН Шри Чинмою, который в 1965 году на ужине в честь Дня благодарения предложил придать благодарности мировой масштаб.

Всемирный день благодарности
Фото Hakase_/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 сентября

  • Международный день мира

  • День победы в Куликовской битве

  • Всемирный день русского единения

  • Международный день поедания яблок

  • День поиска сказок

  • День зарождения российской государственности

  • День коллекционера

  • День «Найдите старого друга»

  • Международный день красной панды

  • Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

  • Всемирный день донора костного мозга

  • День большого лжеца

  • Международный день чистоты в прибрежных зонах

  • День экспалогии

  • День осведомленности о синдроме Ушера.

Церковные праздники

Рождество Пресвятой Богородицы

Как и Рождество Христово, рождение Богородицы относится к 12 важнейшим православным праздникам, посвященным событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. К ней обращаются за заступничеством, просят излечить любые телесные болезни, даровать потомство, мир и согласие в семье, избавить от нищеты.

Церковные праздники
Фото nicodemos/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 21 сентября

  • Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия»

  • Праздник иконы Божией Матери Почаевская

  • Праздник иконы Божией Матери Хлебная

  • Праздник иконы Божией Матери Домницкая.

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Традиции и приметы на 21 сентября

21 сентября православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • На Руси в этот день благодарили Матерь Божью за урожайный год и просили о помощи в будущем.

  • С молитвами к Богородице обращались семьи, которые не могли завести детей.

  • Предки до рассвета шли к ближайшему водоему и умывались — считалось, что это принесет здоровье и красоту.

  • В этот день старались помочь ближнему и всем тем, кто нуждался в помощи.

Девушка помогает своей бабушке
Фото dragana991/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Заниматься тяжелым физическим трудом, убираться, готовить, стирать, шить — будут неприятности.

  • Ссориться, ругаться и злиться — к постоянным конфликтам.

Погодные приметы

  • Солнечная и ясная погода — такая же будет осень.

  • Туман — к частым осенним дождям.

  • Пасмурно и моросит — будет холодная зима.

  • Сильный ветер — зимой будет мало снега.

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