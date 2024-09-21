21 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
21 сентября отмечается День сока, Всемирный день благодарности и Рождество Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День сока отмечается в России в третью субботу сентября. В 2024 году праздник выпадает на 21 число. Впервые торжество состоялось в 2013 году, главные мероприятия прошли в Москве, в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. Горького. С тех пор День сока проходит ежегодно.
21 сентября празднуют Всемирный день благодарности. Идея праздника принадлежит директору группы медитации ООН Шри Чинмою, который в 1965 году на ужине в честь Дня благодарения предложил придать благодарности мировой масштаб.
Международный день мира
День победы в Куликовской битве
Всемирный день русского единения
Международный день поедания яблок
День поиска сказок
День зарождения российской государственности
День коллекционера
День «Найдите старого друга»
Международный день красной панды
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
Всемирный день донора костного мозга
День большого лжеца
Международный день чистоты в прибрежных зонах
День экспалогии
День осведомленности о синдроме Ушера.
Как и Рождество Христово, рождение Богородицы относится к 12 важнейшим православным праздникам, посвященным событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. К ней обращаются за заступничеством, просят излечить любые телесные болезни, даровать потомство, мир и согласие в семье, избавить от нищеты.
Праздник иконы Божией Матери «София — Премудрость Божия»
Праздник иконы Божией Матери Почаевская
Праздник иконы Божией Матери Хлебная
Праздник иконы Божией Матери Домницкая.
21 сентября православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
На Руси в этот день благодарили Матерь Божью за урожайный год и просили о помощи в будущем.
С молитвами к Богородице обращались семьи, которые не могли завести детей.
Предки до рассвета шли к ближайшему водоему и умывались — считалось, что это принесет здоровье и красоту.
В этот день старались помочь ближнему и всем тем, кто нуждался в помощи.
Заниматься тяжелым физическим трудом, убираться, готовить, стирать, шить — будут неприятности.
Ссориться, ругаться и злиться — к постоянным конфликтам.
Солнечная и ясная погода — такая же будет осень.
Туман — к частым осенним дождям.
Пасмурно и моросит — будет холодная зима.
Сильный ветер — зимой будет мало снега.