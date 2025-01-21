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Какой сегодня праздник: что за день 21 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

21 января: какой сегодня праздник в России и в мире

21 января отмечается Всемирный день объятий
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день объятий
Фото Fly View Productions, iStock
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21 января отмечается Всемирный день объятий, День аспиранта и Емелин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День аспиранта

21 января в России отмечается День аспиранта. Праздник приурочен к публикации Совнаркомом РСФСР 21 января 1925 года документов, которые регламентировали систему подготовки научных работников. Отмечается торжество с 2008 года.

День аспиранта
Фото skynesher, iStock

Международные праздники

Всемирный день объятий

21 января во многих странах отмечается Всемирный день объятий. Это неофициальный праздник, который придумали еще в 80-е годы прошлого века. В этот день принято дарить не подарки, а теплые эмоции через объятия.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 января

  • День инженерных войск РФ.

  • День признательности белкам.

  • День тихих шагов и незаметных взглядов.

  • День злакового батончика.

  • День бананового хлеба.

  • День алкогольной независимости.

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Церковные праздники

День памяти исповедника Емилиана Кизического

День памяти исповедника Емилиана Кизического отмечается в православной традиции 21 января. Посвящен праздник святому, известному своей преданностью христианской вере и защите истинного учения. Емилиан родился в Кизике, в Малой Азии, и стал известным церковным деятелем. Он был епископом и отличался рвением в борьбе с ересью, особенно во времена, когда христианство сталкивалось с различными вызовами и гонениями.

День памяти исповедника Емилиана Кизического
Фото Grigorenko, iStock

Емилиан активно защищал православие и боролся с влиянием неправославных учений. Его жизнь и служение были наполнены благородством, милосердием и настойчивостью в проповеди христианских ценностей.

Какие еще церковные праздники отмечаются 21 января

  • День памяти преподобного Григория Печерского.

  • День памяти святых мучеников Иулиана и Василиссы.

  • День памяти преподобной Домники Константинопольской.

  • День памяти преподобного Георгия Хозевита.

Традиции и приметы на 21 января

21 января православные вспоминают исповедника Емилиана Кизического, в народе — Емелин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • На Руси в первой половине дня не работали, а ходили в гости друг к другу и рассказывали интересные истории. Брались за дела только во второй половине дня.

  • В праздник приглашали кумовьев на праздничное застолье, считалось, что это принесет ребенку, которого они крестили, здоровье.

  • Женщины возвращались к рукоделию, снова начинали вязать, плести и вышивать.

Женщина занимается рукоделием
Фото Hiraman, iStock

Что нельзя делать:

  • Проводить день в одиночестве и молчании, иначе так пройдет весь год.

  • Крестным родителям приходить в гости к крестнику без подарка. Кроме сладостей, дарили полотенце и мыло, чтобы ребенок был румян и здоров.

  • Южный ветер сулил частые летние грозы.

  • Снег — к дождливому августу, солнце — к жаркому последнему месяцу лета.

  • Окна в доме запотели — будет оттепель.

Что произошло 21 января

  • 1698 год — оставив Великое посольство в Голландии, Петр I вместе с волонтерами прибыл в Лондон.

  • 1701 год — указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.

  • 1775 год — в Москве на Болотной площади казнен Емельян Иванович Пугачев.

  • 1793 год — Великая французская революция: по постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

  • 1924 год — умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, основатель Советского государства.

  • 1925 год — в Махачкале начал работать нефтеперегонный завод «Красный пролетарий».

  • 1925 год — признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.

  • 1943 год — Советские войска освободили от фашистов Ставрополь.

  • 1945 год — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.

  • 1949 год — в Горках Ленинских открыт мемориальный Дом-музей В. И. Ленина.

  • 1949 год — Чан Кайши слагает с себя полномочия президента Китая из-за затянувшейся череды поражений армии националистов.

  • 1952 год — итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 г.

  • 1954 год — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».

  • 2001 год — Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье состояние перевалило за один миллиард долларов.

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