22 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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22 апреля отмечается День программиста, Международный день Матери-Земли и Вадим Ключник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
22 апреля в России отмечается неофициальный День программиста. Официально торжество принято праздновать 13 сентября, однако ранее его справляли 22 апреля (22.04). Именно код 2204 обозначал специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Сейчас он устарел, а праздник стали отмечать не один раз в год.
22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Его учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Цель — признать, что Земля и ее экосистемы — это дом человечества, который нужно беречь.
День жевательного мармелада.
День принятия в пионеры.
День весенних брудершафтов.
День открытия Бразилии.
Светлый вторник.
День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрида Персидского, отмечается 22 апреля. Святой Вадим служил в Персии, где исповедовал христианство в условиях жестоких преследований. Он был известен своей благочестивой жизнью и активной проповеднической деятельностью, что привело к тому, что он стал объектом ненависти со стороны языческих властей.
Праздник иконы Божией Матери Цесарской.
Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Шуйская.
День памяти святого мученика Еапсихия Кесарийского.
22 апреля в народе отмечается Вадим Ключник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки выгоняли скот на луга, чтобы животные полакомились свежей травой.
В страну люди ходили к родникам и ключам, набирали воду и умывались ей, чтобы обрести здоровье.
Утром вставали пораньше, чтобы сопутствовала удача.
Стричь волосы — к неприятностям.
Пользоваться чужими полотенцами и платками — можно перенять на себя чужие слезы.
Мести дом вениками — к потере благополучия и здоровья.
Разливать воду — дурной знак.
Переменная погода — к засушливому лету.
Утренний туман — к урожаю.
Одуванчики распустились — холода не вернутся.
1799 год — в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.
1814 год — в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют, который прошел по случаю заключения мира с Францией (прогремело 324 залпа).
1832 год — указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.
1832 год — Николай I выпускает манифест о введении в Российской империи звания «почетный гражданин».
1863 год — состоялось первое заседание Московской городской думы.
1917 год — образование Кубанской рады, одного из центров казачьей контрреволюции на Кубани.
1918 год — декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
1929 год — возобновлено издание «Литературной газеты».
1931 год — Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.
1941 год — на основе исследований, проводившихся с 1937, А. М. Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.