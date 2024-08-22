22 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

22 августа отмечается День государственного флага России, День растительно молока и Матфеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День государственного флага России

Привычный для россиян триколор был впервые поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР. Однако трехцветную стягу в обиход ввел еще император Петр I. В 1705 году он подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. Так глава империи хотел почтить память своего отца Алексея Михайловича, который поднял трехцветное полотнище на первом русском военном корабле «Орел» в 1668 году.

Международные праздники

День растительного молока

Ежегодно 22 августа отмечается Всемирный день растительного молока. Его впервые отпраздновали в 2017 году.

Фото bhofack2/istockphoto.com

Считается, что инициатором торжества стал Робби Локки — сооснователь британского цифрового медиа, посвященного вопросам этического потребления, устойчивого развития и веганского образа жизни. Цель праздника — стимулирование перехода от обычного животного молока к разнообразным растительным альтернативам.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 августа

День катания по радуге.

День дубовой бочки.

День республики Коми.

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

Всемирный день риса джолоф.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Матфия

Православная церковь вспоминает одного из величайших святых церковной истории — апостола и евангелиста Матфея. По преданию, он занял место Иуды среди 12-ти ближайших учеников Христа, когда тот предал Учителя.

Фото o_sa/istockphoto.com

Удивительно, но большую часть жизни Матфей служил сборщиком налогов. Несмотря на профессию, он мечтал о честной и праведной жизни. И однажды его жизнь изменила встреча с Иисусом, который увидел в мужчине колоссальный духовный потенциал и призвал его к служению Богу и людям. В день Пятидесятницы апостол Матфей отправился в Иудею проповедовать христианство евреям. Для них святой написал Евангелие, которое обратило тысячи иудеев к вере в Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 августа

Собор Соловецких святых.

День памяти преподобного Псоя Египетского.

Традиции и приметы на 22 августа

По народному календарю 22 августа отмечается Матфеев день или день Матвея Ненастного. Считалось, что с этой даты дни становились короче, ветра холоднее. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 22 августа.

Традиции праздника:

Хозяйки ранним утром выносили из дома кувшин с молоком. Его оставляли на улице до того момента, пока полностью не просохнет роса. Предки верили, что так напиток напитается силой, а домашние коровы будут давать больше молока.

Скот держали в хлеву, подальше от посторонних глаз.

Фото Bohdan Bevz/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Пить настои и отвары из трав, по поверьям, целебные травы становились ядовитыми в этот день.

Носить темную одежду, считалось, что это может привести к унылой, мрачной жизни в будущем.

Надевать украшения из металла, чтобы потом не отвечать за чужие ошибки.

Потирать рука об руку — это может привести к бедности.

Погодные приметы: