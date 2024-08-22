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Какой сегодня праздник: что за день 22 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

22 августа, 00:05

3 мин.

22 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День государственного флага РФ
Фото macky_ch/istockphoto.com
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22 августа отмечается День государственного флага России, День растительно молока и Матфеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День государственного флага России

Привычный для россиян триколор был впервые поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР. Однако трехцветную стягу в обиход ввел еще император Петр I. В 1705 году он подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. Так глава империи хотел почтить память своего отца Алексея Михайловича, который поднял трехцветное полотнище на первом русском военном корабле «Орел» в 1668 году.

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Международные праздники

День растительного молока

Ежегодно 22 августа отмечается Всемирный день растительного молока. Его впервые отпраздновали в 2017 году.

День растительного молока
Фото bhofack2/istockphoto.com

Считается, что инициатором торжества стал Робби Локки — сооснователь британского цифрового медиа, посвященного вопросам этического потребления, устойчивого развития и веганского образа жизни. Цель праздника — стимулирование перехода от обычного животного молока к разнообразным растительным альтернативам.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 августа

  • День катания по радуге.

  • День дубовой бочки.

  • День республики Коми.

  • Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

  • Всемирный день риса джолоф.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Матфия

Православная церковь вспоминает одного из величайших святых церковной истории — апостола и евангелиста Матфея. По преданию, он занял место Иуды среди 12-ти ближайших учеников Христа, когда тот предал Учителя.

Церковные праздники
Фото o_sa/istockphoto.com

Удивительно, но большую часть жизни Матфей служил сборщиком налогов. Несмотря на профессию, он мечтал о честной и праведной жизни. И однажды его жизнь изменила встреча с Иисусом, который увидел в мужчине колоссальный духовный потенциал и призвал его к служению Богу и людям. В день Пятидесятницы апостол Матфей отправился в Иудею проповедовать христианство евреям. Для них святой написал Евангелие, которое обратило тысячи иудеев к вере в Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 августа

  • Собор Соловецких святых.

  • День памяти преподобного Псоя Египетского.

Традиции и приметы на 22 августа

По народному календарю 22 августа отмечается Матфеев день или день Матвея Ненастного. Считалось, что с этой даты дни становились короче, ветра холоднее. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 22 августа.

Традиции праздника:

  • Хозяйки ранним утром выносили из дома кувшин с молоком. Его оставляли на улице до того момента, пока полностью не просохнет роса. Предки верили, что так напиток напитается силой, а домашние коровы будут давать больше молока.

  • Скот держали в хлеву, подальше от посторонних глаз.

Традиции и приметы
Фото Bohdan Bevz/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Пить настои и отвары из трав, по поверьям, целебные травы становились ядовитыми в этот день.

  • Носить темную одежду, считалось, что это может привести к унылой, мрачной жизни в будущем.

  • Надевать украшения из металла, чтобы потом не отвечать за чужие ошибки.

  • Потирать рука об руку — это может привести к бедности.

Погодные приметы:

  • Отсутствие росы — к затяжным ненастьям.

  • Сильный южный ветер — к снежной зиме.

  • Северный ветер сулит теплую погоду.

  • Крутые вихри — к суровой зиме.

  • Овес поспел — к богатому урожаю ягод.

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