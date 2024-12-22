22 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

22 декабря отмечается День энергетика, День рождения российского хоккея и Международный день бардовской песни. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения российского хоккея

22 декабря — День рождения отечественного хоккея. Именно в этот день в 1946 году стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею.

Международные праздники

Международный день бардовской песни

22 декабря отмечается Международный день бардовской песни. Впервые неофициальное торжество отметили в СССР 1985 году, а в 1999 году идея превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник получила дальнейший ход. На следующий год организаторы и первые участники праздника, среди которых были представители разных стран, провели встречу через Интернет. Так праздник приобрел международный статус.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 декабря

День энергетика.

День рождения электрической елочной гирлянды.

День Гидрометеорологической службы ВС РФ.

День работников Пенсионного фонда РФ.

Церковные праздники

День памяти святой Анны Пророчицы

День памяти святой Анны Пророчицы отмечается православной церковью 22 декабря. Анна, согласно преданиям, была матерью Пророка Самуила и известна своей праведной жизнью и благочестивыми поступками. Она сильно молилась о ребенке и в конце концов родила Самуила, который стал великим пророком и судьей Израиля. Святая Анна также является символом милосердия и надежды, ее молитвы о зачатии и рождении были услышаны Богом, что считается важным аспектом христианской веры. В этот день верующие обращаются к святой с молитвами, прося о помощи в делах и о защите от бед, особенно связанные с вопросами семьи и материнства.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 22 декабря

Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная радость».

День памяти преподобного Стефана Новосиятеля.

Традиции и приметы на 22 декабря

22 декабря православные христиане чтят святую Анну Пророчицу, в народе — Анна Темная. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

22 декабря также отмечался праздник пчеловодов. Поэтому хозяева пчелиных пасек утром обязательно читали заговор на пчел, чтобы те в следующем году принесли много меда.

Чтобы привлечь в дом благополучие, предки гасили очаги в доме, а затем снова их зажигали.

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Что нельзя делать:

Беременным зажигать свечи и огонь, иначе у малыша появится родимое пятно на видном месте.

Будущим мамам шить, вязать и заниматься рукоделием — иначе пуповина, как нитки, окутает ребенка и роды будут сложными.

Беременным видеться с больными и калеками — те передадут недуги новорожденному.

Переступать через острые предметы будущим мамам — к смерти при родах.

Молодым девушкам ходить с распущенными волосами — в них запутается нечисть и украдет женское счастье.

Убираться и стирать вещи — можно навлечь тяжелый домашний труд на весь следующий год.

Есть мед — он может вызвать разные болезни.

Погодные приметы: