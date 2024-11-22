22 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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22 ноября отмечается День психолога, Международный день сыновей и Матрона Зимняя. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.
22 ноября в России отмечается День психолога. Это профессиональный праздник людей, которые помогают людям справляться с тяжелыми эмоциональными заболеваниями и расстройствами. Празднику присвоили официальный статус и дату в 2023 году. Международного дня психолога не существует.
Международный день сыновей отмечается 22 ноября. Его учредили для того, чтобы отметить важную роль сыновей в жизни семьи и общества, а также повысить осведомленность о проблемах, с которыми они могут сталкиваться.
День отогревания в кофейнях;
День любви к своим веснушкам;
День лексикографа;
День словарей и энциклопедий;
День музыки в Испании;
День хороших супружеский пар в Японии.
22 ноября православная церковь чтит преподобную Матрону Константинопольскую. Святая жила в V веке и известна своим благочестием, мудростью и благотворительностью. В юности Матрона была удачлива в своих делах, однако стремясь к духовной жизни, она оставила мирскую суету и ушла в монастырь, где посвятила свою жизнь молитве и служению Богу. Ее жизнь стала примером для многих, и вскоре после ее смерти начались многочисленные чудеса и исцеления, связанные с именем Матроны.
Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»;
День памяти святых мучеников Онисифора и Порфирия;
День памяти преподобной Феоктисты Паросской.
22 ноября православные христиане вспоминают Матрону Константинопольскую, в народе — Матрона Зимняя. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздник считался отличным днем для примирения и прощения всех обид.
В доме предки проводили генеральную уборку. Старые и вещи сжигали, а зимнюю ненужную одежду перестирывали и отдавали нуждающимся.
День прекрасно подходил для свадеб, помолвок и венчаний.
В старину люди заваривали чай на травах и верили, что сегодня он обладает особой целительной силой.
Стричь волосы и ногти — зима пройдет в болезнях и невзгодах.
Ругаться, ссориться и сквернословить — беды придут в жизнь.
Вспоминать обиды и говорить о них — к болезням.
Заниматься тяжелым физическим трудом — хлопот только прибавится.
Иней на деревьях — к морозам.
Густой туман — будет тепло.
Пошел снег — май будет холодным.
Дождь предвещает урожай пшеницы в следующем году.