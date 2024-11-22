Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 22 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

22 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

22 ноября отмечается Международный день сыновей
Мария Задорожная
Автор
Международный день сыновей
Фото standret, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

22 ноября отмечается День психолога, Международный день сыновей и Матрона Зимняя. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Календарь семейных праздников на&nbsp;2024 год: какие семейные праздники будут в&nbsp;2024. Календарь семейных праздников на 2024 год

Праздники в России

День психолога

22 ноября в России отмечается День психолога. Это профессиональный праздник людей, которые помогают людям справляться с тяжелыми эмоциональными заболеваниями и расстройствами. Празднику присвоили официальный статус и дату в 2023 году. Международного дня психолога не существует.

День психолога
Фото PeopleImages, iStock

Международные праздники

Международный день сыновей

Международный день сыновей отмечается 22 ноября. Его учредили для того, чтобы отметить важную роль сыновей в жизни семьи и общества, а также повысить осведомленность о проблемах, с которыми они могут сталкиваться.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 ноября

  • День отогревания в кофейнях;

  • День любви к своим веснушкам;

  • День лексикографа;

  • День словарей и энциклопедий;

  • День музыки в Испании;

  • День хороших супружеский пар в Японии.

Календарь самых необычных праздников в&nbsp;России и&nbsp;мире: самые необычные праздники. Календарь самых необычных праздников в России и мире

Церковные праздники

День памяти преподобной Матроны Константинопольской

22 ноября православная церковь чтит преподобную Матрону Константинопольскую. Святая жила в V веке и известна своим благочестием, мудростью и благотворительностью. В юности Матрона была удачлива в своих делах, однако стремясь к духовной жизни, она оставила мирскую суету и ушла в монастырь, где посвятила свою жизнь молитве и служению Богу. Ее жизнь стала примером для многих, и вскоре после ее смерти начались многочисленные чудеса и исцеления, связанные с именем Матроны.

День памяти преподобной Матроны Константинопольской
Фото Ramann, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 22 ноября

  • Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»;

  • День памяти святых мучеников Онисифора и Порфирия;

  • День памяти преподобной Феоктисты Паросской.

Традиции и приметы на 22 ноября

22 ноября православные христиане вспоминают Матрону Константинопольскую, в народе — Матрона Зимняя. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздник считался отличным днем для примирения и прощения всех обид.

  • В доме предки проводили генеральную уборку. Старые и вещи сжигали, а зимнюю ненужную одежду перестирывали и отдавали нуждающимся.

  • День прекрасно подходил для свадеб, помолвок и венчаний.

  • В старину люди заваривали чай на травах и верили, что сегодня он обладает особой целительной силой.

Девушка делает уборку
Фото LumiNola, iStock

Что нельзя делать

  • Стричь волосы и ногти — зима пройдет в болезнях и невзгодах.

  • Ругаться, ссориться и сквернословить — беды придут в жизнь.

  • Вспоминать обиды и говорить о них — к болезням.

  • Заниматься тяжелым физическим трудом — хлопот только прибавится.

Погодные приметы:

  • Иней на деревьях — к морозам.

  • Густой туман — будет тепло.

  • Пошел снег — май будет холодным.

  • Дождь предвещает урожай пшеницы в следующем году.

Школа в&nbsp;России и&nbsp;школа в&nbsp;СССР: что изменилось и&nbsp;правда&nbsp;ли раньше учили лучше. Школа в России и школа в СССР: что изменилось и правда ли раньше учили лучше

Новости холдинга
Президент РФ заявил о невозможности противодействия российским ракетам «Орешник»
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
В США заявили о неспособности ракет ATACMS обеспечить Киеву победу
В России изменится порядок регистрации транспортных средств
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу