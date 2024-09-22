22 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, Всемирный день носорога и День каракулей. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября. Его отмечают автомобилисты и мотоциклисты, которые готовы на один день отказаться от транспортного средства и перемещаться пешком.
Цель праздника — напомнить людям, что машины, мотоциклы и другие транспортные средства загрязняют атмосферу. В этот день принято передвигаться пешком или, например, на велосипеде.
Всемирный фонд дикой природы в Южной Африке провозгласил 22 сентября Всемирным днем носорога для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения этого редкого представителя фауны.
День осеннего равноденствия;
День раскрашивания серости;
День защиты слонов;
Международный день сияющего мира;
День хоббита;
Всемирный розовый день;
Всемирный день нарколепсии;
День кольчуги;
Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом.
22 сентября православная церковь отмечает память родителей Девы Марии — святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Наименование «Богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.
Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой семьей, но до преклонного возраста не имели детей. После того как священник отказался принять у Иоакима жертву, супруги стали усиленно молиться о даровании ребенка. Господь откликнулся на их молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Мария. В три года ее отдали в храм, где она воспитывалась до 12 лет. Иоаким умер в возрасте 80 лет, а Анна — в возрасте 70 лет.
День памяти преподобного Иосифа Волоцкого;
День памяти мученика Севериана Севастийского.
22 сентября проходит день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь равняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день предки старались провести время в кругу семьи, навестить родителей.
Принято было налаживать отношения с теми, с кем произошел конфликт.
22 сентября прощали должников и обидчиков.
На Руси зазывали гостей, хозяйка пекла пироги и угощала ими, хозяин показывал дом и то, что сделал собственными руками.
Бездетные семьи покупали сладости и посещали друзей с детьми, потом молились в храме о даровании ребенка.
Выбрасывали из дома старые вещи, чтобы убрать негатив.
Начинать новое дело — оно не увенчается успехом.
Желать зла — все вернется.
Отправляться в дальнюю дорогу — к финансовым трудностям.
Оставлять кошелек на столе — будет безденежье.
Много паутины — к холодной зиме.
Выпал снег — в следующем году будет плохой урожай.
С лиственницы не осыпались иголки — будет много снега.
Много шелухи на луке — зима будет холодной.