22 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, Всемирный день носорога и День каракулей. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Всемирный день без автомобиля

Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября. Его отмечают автомобилисты и мотоциклисты, которые готовы на один день отказаться от транспортного средства и перемещаться пешком.

Цель праздника — напомнить людям, что машины, мотоциклы и другие транспортные средства загрязняют атмосферу. В этот день принято передвигаться пешком или, например, на велосипеде.

Всемирный день носорога

Всемирный фонд дикой природы в Южной Африке провозгласил 22 сентября Всемирным днем носорога для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения этого редкого представителя фауны.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 сентября

День осеннего равноденствия;

День раскрашивания серости;

День защиты слонов;

Международный день сияющего мира;

День хоббита;

Всемирный розовый день;

Всемирный день нарколепсии;

День кольчуги;

Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом.

Церковные праздники

День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

22 сентября православная церковь отмечает память родителей Девы Марии — святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Наименование «Богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.

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Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой семьей, но до преклонного возраста не имели детей. После того как священник отказался принять у Иоакима жертву, супруги стали усиленно молиться о даровании ребенка. Господь откликнулся на их молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Мария. В три года ее отдали в храм, где она воспитывалась до 12 лет. Иоаким умер в возрасте 80 лет, а Анна — в возрасте 70 лет.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 сентября

День памяти преподобного Иосифа Волоцкого;

День памяти мученика Севериана Севастийского.

Традиции и приметы на 22 сентября

22 сентября проходит день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь равняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В этот день предки старались провести время в кругу семьи, навестить родителей.

Принято было налаживать отношения с теми, с кем произошел конфликт.

22 сентября прощали должников и обидчиков.

На Руси зазывали гостей, хозяйка пекла пироги и угощала ими, хозяин показывал дом и то, что сделал собственными руками.

Бездетные семьи покупали сладости и посещали друзей с детьми, потом молились в храме о даровании ребенка.

Выбрасывали из дома старые вещи, чтобы убрать негатив.

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Что нельзя делать

Начинать новое дело — оно не увенчается успехом.

Желать зла — все вернется.

Отправляться в дальнюю дорогу — к финансовым трудностям.

Оставлять кошелек на столе — будет безденежье.

Погодные приметы