22 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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22 января отмечается День войск авиации противовоздушной обороны РФ, День рождения попкорна и Филиппов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. В этот день в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, сформировали первый истребительный корпус авиации ПВО. Истребительная авиация внесла неоценимый вклад в защиту Родины и Победу.
22 января во всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Это одна из самых известных и культовых «закусок» при просмотре фильмов. Придумали попкорн 395 лет назад.
День проветривания блокнотных записей.
День светлого пирожного.
День селфи в библиотеке.
День ответов на вопросы вашей кошки.
Праздник жизни.
Температурный праздник.
День святости человеческой жизни.
День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского, отмечается 22 января по православному календарю. Святитель Филипп II жил в XVI веке и занимал митрополичью кафедру с 1566 года. Он запомнился своей мудростью и непоколебимостью в защите православной веры.
День памяти святого пророка Самея.
22 января православные вспоминают святителя Филиппа II, митрополита Московского, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Хозяйки проводили генеральную уборку, перестирывали белье, одежду.
Предки ходили в баню, чтобы смыть с себя сглаз.
Кроме уборки жилья, в праздник занимались заботой и о себе.
Бездельничать, иначе весь год пройдет в неудачах и безденежье.
Делать работо наскоро, некачественно — нападут болезни и неприятности.
Пришивать пуговицы — старые проблемы навсегда закрепятся в жизни.
Ясная погода — к хорошему урожаю.
Скотина в хлев стремится — будет снегопад.
Мороз предвещает хороший урожай яровых.
Кошка к печи жмется — похолодает.
1724 год — Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.
1905 год — «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге.
1906 год — в Российской империи царскими войсками подавлена Читинская республика.
1929 год — арестован и сослан в Турцию Лев Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции в России.
1942 год — создание в СССР авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны.
1944 год — советские войска окружили немцев под Витебском.
1978 год — впервые к космическому кораблю был пристыкован грузовой корабль «Прогресс-1».
1980 год — академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.
1990 год — суд вынес приговор Роберту Моррису за созданного им первого компьютерного «червя», парализовавшего работу шести тысяч компьютеров в США.
2002 год — прекращено вещание телеканала ТВ-6.