22 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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22 января отмечается День войск авиации противовоздушной обороны РФ, День рождения попкорна и Филиппов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. В этот день в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, сформировали первый истребительный корпус авиации ПВО. Истребительная авиация внесла неоценимый вклад в защиту Родины и Победу.

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Международные праздники

День рождения воздушной кукурузы

22 января во всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Это одна из самых известных и культовых «закусок» при просмотре фильмов. Придумали попкорн 395 лет назад.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 января

День проветривания блокнотных записей.

День светлого пирожного.

День селфи в библиотеке.

День ответов на вопросы вашей кошки.

Праздник жизни.

Температурный праздник.

День святости человеческой жизни.

Церковные праздники

День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского

День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского, отмечается 22 января по православному календарю. Святитель Филипп II жил в XVI веке и занимал митрополичью кафедру с 1566 года. Он запомнился своей мудростью и непоколебимостью в защите православной веры.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 22 января

День памяти святого пророка Самея.

Традиции и приметы на 22 января

22 января православные вспоминают святителя Филиппа II, митрополита Московского, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Хозяйки проводили генеральную уборку, перестирывали белье, одежду.

Предки ходили в баню, чтобы смыть с себя сглаз.

Кроме уборки жилья, в праздник занимались заботой и о себе.

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Что нельзя делать:

Бездельничать, иначе весь год пройдет в неудачах и безденежье.

Делать работо наскоро, некачественно — нападут болезни и неприятности.

Пришивать пуговицы — старые проблемы навсегда закрепятся в жизни.

Погодные приметы:

Ясная погода — к хорошему урожаю.

Скотина в хлев стремится — будет снегопад.

Мороз предвещает хороший урожай яровых.

Кошка к печи жмется — похолодает.

Что произошло 22 января