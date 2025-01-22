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Какой сегодня праздник: что за день 22 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

22 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения попкорна
Фото Liudmila Chernetska, iStock
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22 января отмечается День войск авиации противовоздушной обороны РФ, День рождения попкорна и Филиппов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. В этот день в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, сформировали первый истребительный корпус авиации ПВО. Истребительная авиация внесла неоценимый вклад в защиту Родины и Победу.

День войск авиации противовоздушной обороны РФ
Фото Artyom_Anikeev, iStock

Международные праздники

День рождения воздушной кукурузы

22 января во всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Это одна из самых известных и культовых «закусок» при просмотре фильмов. Придумали попкорн 395 лет назад.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 января

  • День проветривания блокнотных записей.

  • День светлого пирожного.

  • День селфи в библиотеке.

  • День ответов на вопросы вашей кошки.

  • Праздник жизни.

  • Температурный праздник.

  • День святости человеческой жизни.

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Церковные праздники

День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского

День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского, отмечается 22 января по православному календарю. Святитель Филипп II жил в XVI веке и занимал митрополичью кафедру с 1566 года. Он запомнился своей мудростью и непоколебимостью в защите православной веры.

День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского
Фото Dmitry Potashkin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 22 января

  • День памяти святого пророка Самея.

Традиции и приметы на 22 января

22 января православные вспоминают святителя Филиппа II, митрополита Московского, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Хозяйки проводили генеральную уборку, перестирывали белье, одежду.

  • Предки ходили в баню, чтобы смыть с себя сглаз.

  • Кроме уборки жилья, в праздник занимались заботой и о себе.

Ходить в баню
Фото Евгений Харитонов, iStock

Что нельзя делать:

  • Бездельничать, иначе весь год пройдет в неудачах и безденежье.

  • Делать работо наскоро, некачественно — нападут болезни и неприятности.

  • Пришивать пуговицы — старые проблемы навсегда закрепятся в жизни.

  • Ясная погода — к хорошему урожаю.

  • Скотина в хлев стремится — будет снегопад.

  • Мороз предвещает хороший урожай яровых.

  • Кошка к печи жмется — похолодает.

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Что произошло 22 января

  • 1724 год — Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

  • 1905 год — «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге.

  • 1906 год — в Российской империи царскими войсками подавлена Читинская республика.

  • 1929 год — арестован и сослан в Турцию Лев Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции в России.

  • 1942 год — создание в СССР авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны.

  • 1944 год — советские войска окружили немцев под Витебском.

  • 1978 год — впервые к космическому кораблю был пристыкован грузовой корабль «Прогресс-1».

  • 1980 год — академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.

  • 1990 год — суд вынес приговор Роберту Моррису за созданного им первого компьютерного «червя», парализовавшего работу шести тысяч компьютеров в США.

  • 2002 год — прекращено вещание телеканала ТВ-6.

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