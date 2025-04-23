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Какой сегодня праздник: что за день 23 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

23 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского прав
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день книги и авторского права
Фото milorad kravic, iStock
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23 апреля отмечается День велосипедиста, Всемирный день книги и авторского права и Терентий Маревный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День велосипедиста

23 апреля в России отмечается День велосипедиста. Дата торжества приурочена к изобретению крепостным крестьянином Ефимом Артамоновым «костотряса», в старину так называли велосипед.

День велосипедиста
Фото AscentXmedia, iStock
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Международные праздники

Всемирный день книги и авторского права

23 апреля в мире отмечается Международный день книги и авторского права. Праздник учредила ЮНЕСКО в 1995 году. В этот день принято поздравлять не только писателей, журналистов, библиотекарей, сотрудников книжных магазинов и издательств, но и любителей книг.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 апреля

  • День английского языка.

  • Всемирный день лабораторий.

  • День испанского языка в ООН.

  • День свиданий под луной.

  • Международный день секретаря.

  • День немецкого пива.

  • Всемирный день настольного тенниса.

  • День кактусовода.

  • День перца.

  • Светлая среда.

  • День вишневого чизкейка.

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Церковные праздники

День памяти мученика Терентия и его дружины

День памяти мученика Терентия и его дружины отмечается 23 апреля по церковному календарю. Этот день посвящен почитанию святого Терентия, который был одним из раннехристианских мучеников. Согласно преданию, Терентий и его спутники, более 40 человек, приняли мученическую смерть за свою веру в Христа, когда их преследовали римские власти за отказ поклоняться языческим богам.

День памяти мученика Терентия и его дружины
Фото blightylad-infocus, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 23 апреля

  • День памяти священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.

  • День памяти святой пророчицы Олдамы.

  • Собор Синайских преподобных.

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Традиции и приметы на 23 апреля

23 апреля в народе отмечается Терентий Маревный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Праздник проводили в кругу семьи, также посещали службу в церкви.

  • Чтобы узнать будущее, предки смотрели в окна. Если первым попадется молодой человек, значит будет богатство, ушастый пес предсказывал беду, а пролетающая птица — к знакомству.

  • Хозяйки тщательно мыли пол и стирали белье, чтобы в дом приходили только радостные и независтливые гости.

Мыть полы
Фото SolStock, iStock

Что нельзя делать:

  • Устраивать шумные вечеринки — можно привлечь беду.

  • Пить алкоголь — к дракам и ссорам.

  • Делать предложение руки и сердца, играть свадьбу — союз будет некрепким.

  • Использовать острые предметы, рубить деревья и охотиться на птиц — к беде.

Погодные приметы:

  • В дом заполз маленький паук — погода улучшится.

  • Сильный ветер — к плохому урожаю.

  • Птицы долго сидят на деревьях — солнечное и теплое лето.

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Что произошло 23 апреля

  • 1605 год — провозглашение русским царем Федора Годунова.

  • 1656 год — Собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.

  • 1836 год — в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанный А. С. Пушкиным.

  • 1889 год — в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость — сестра таланта».

  • 1911 год — в Санкт-Петербурге открылась Международная воздухоплавательная выставка.

  • 1918 год — издан декрет СНК РСФСР «О национализации внешней торговли», устанавливающий государственную монополию внешней торговли.

  • 1929 год — с 23 по 29 апреля прошла XVI конференция ВКП(б), на которой был принят 1-й пятилетний план.

  • 1951 год — учрежден Олимпийский комитет СССР.

  • 1954 год — Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Австралией после предоставления ею политического убежища перебежчику Владимиру Петрову.

  • 1957 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-7» под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова.

  • 1964 год — основание фирмы граммофонных пластинок «Мелодия» (ныне госпредприятие «Фирма Мелодия»).

  • 1965 год — в космос запущен первый советский спутник связи «Молния-1».

  • 1967 год — стартовал советский космический корабль «Союз-1», пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.

  • 1982 год — выход компьютера ZX Spectrum.

  • 1985 год — Апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки.

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