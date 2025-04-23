23 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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23 апреля отмечается День велосипедиста, Всемирный день книги и авторского права и Терентий Маревный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
23 апреля в России отмечается День велосипедиста. Дата торжества приурочена к изобретению крепостным крестьянином Ефимом Артамоновым «костотряса», в старину так называли велосипед.
23 апреля в мире отмечается Международный день книги и авторского права. Праздник учредила ЮНЕСКО в 1995 году. В этот день принято поздравлять не только писателей, журналистов, библиотекарей, сотрудников книжных магазинов и издательств, но и любителей книг.
День английского языка.
Всемирный день лабораторий.
День испанского языка в ООН.
День свиданий под луной.
Международный день секретаря.
День немецкого пива.
Всемирный день настольного тенниса.
День кактусовода.
День перца.
Светлая среда.
День вишневого чизкейка.
День памяти мученика Терентия и его дружины отмечается 23 апреля по церковному календарю. Этот день посвящен почитанию святого Терентия, который был одним из раннехристианских мучеников. Согласно преданию, Терентий и его спутники, более 40 человек, приняли мученическую смерть за свою веру в Христа, когда их преследовали римские власти за отказ поклоняться языческим богам.
День памяти священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.
День памяти святой пророчицы Олдамы.
Собор Синайских преподобных.
23 апреля в народе отмечается Терентий Маревный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздник проводили в кругу семьи, также посещали службу в церкви.
Чтобы узнать будущее, предки смотрели в окна. Если первым попадется молодой человек, значит будет богатство, ушастый пес предсказывал беду, а пролетающая птица — к знакомству.
Хозяйки тщательно мыли пол и стирали белье, чтобы в дом приходили только радостные и независтливые гости.
Устраивать шумные вечеринки — можно привлечь беду.
Пить алкоголь — к дракам и ссорам.
Делать предложение руки и сердца, играть свадьбу — союз будет некрепким.
Использовать острые предметы, рубить деревья и охотиться на птиц — к беде.
В дом заполз маленький паук — погода улучшится.
Сильный ветер — к плохому урожаю.
Птицы долго сидят на деревьях — солнечное и теплое лето.
1605 год — провозглашение русским царем Федора Годунова.
1656 год — Собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.
1836 год — в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанный А. С. Пушкиным.
1889 год — в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость — сестра таланта».
1911 год — в Санкт-Петербурге открылась Международная воздухоплавательная выставка.
1918 год — издан декрет СНК РСФСР «О национализации внешней торговли», устанавливающий государственную монополию внешней торговли.
1929 год — с 23 по 29 апреля прошла XVI конференция ВКП(б), на которой был принят 1-й пятилетний план.
1951 год — учрежден Олимпийский комитет СССР.
1954 год — Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Австралией после предоставления ею политического убежища перебежчику Владимиру Петрову.
1957 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-7» под руководством В. А. Ведерникова и Н. А. Белова.
1964 год — основание фирмы граммофонных пластинок «Мелодия» (ныне госпредприятие «Фирма Мелодия»).
1965 год — в космос запущен первый советский спутник связи «Молния-1».
1967 год — стартовал советский космический корабль «Союз-1», пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.
1982 год — выход компьютера ZX Spectrum.
1985 год — Апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на проведение перестройки.