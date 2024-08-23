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Какой сегодня праздник: что за день 23 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

3 мин.

23 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день слепых собак
Фото JulPo/istockphoto.com
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23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, День кукурузы в масле и Лаврентьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Курская битва
Фото MFA Russia, Global Look Press

Курская битва считается одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 дней и ночей. После победы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки.

Международные праздники

Международный день слепых собак

Международный день слепых собак отмечается ежегодно 23 августа. Праздник учредили, чтобы объединить владельцев слепых и слабовидящих питомцев со всего мира и побудить людей дать собакам-инвалидам любящий дом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 августа

  • День кукурузы в масле.

  • День «Обними свою возлюбленную».

  • День полета божьих коровок.

  • День навигации по интернету.

  • День недорогих авиабилетов.

  • День «Пари, как ветер».

  • День кофе в Перу.

  • День бисквита в США.

Церковные праздники

Православная церковь 23 августа вспоминает блаженного Лаврентия, Калужского чудотворца. Именно его стараниями в мае 1512 года Калуга была спасена от нападения крымских татар. Святой Лаврентий неожиданно схватил топор и внезапно оказался на корабле рядом с калужским князем, воины воспряли и сразу же победили врага. Именно поэтому Лаврентий изображен с топором в левой руке на иконах. Скончался святой в 1515 году от Рождества Христова.

Церковные праздники
Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 августа

  • Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

Традиции и приметы на 23 августа

23 августа православная церковь вспоминает подвиг блаженного Лаврентия, в народе — Лаврентьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Делать уборку, протирать полы и взбивать подушки, считалось, что такой ритуал улучшит сон.

  • Предки умывались утренней росой, чтобы обрести здоровье глаз и молодость.

  • Люди старались погладить черного кота или кошку, считалось, что животное заберет все горести и беды.

Традиции и приметы
Фото viki-melkiu/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Рассказывать о своих планах — они не осуществятся.

  • Лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы.

  • Устраивать семейные конфликты — они затянутся на длительное время.

  • Женщинам ходить в лес одним, их прогулка может плохо закончиться.

Погодные приметы:

  • Тихая вода в реке — осень и зима будут безветренными.

  • Сильная жара — к жаркой осени.

  • Ливень — осень будет сырой.

  • Журавли на юг полетели — первые морозы начнутся в октябре.

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