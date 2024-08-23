23 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, День кукурузы в масле и Лаврентьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Фото MFA Russia, Global Look Press

Курская битва считается одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 дней и ночей. После победы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки.

Международные праздники

Международный день слепых собак

Международный день слепых собак отмечается ежегодно 23 августа. Праздник учредили, чтобы объединить владельцев слепых и слабовидящих питомцев со всего мира и побудить людей дать собакам-инвалидам любящий дом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 августа

День кукурузы в масле.

День «Обними свою возлюбленную».

День полета божьих коровок.

День навигации по интернету.

День недорогих авиабилетов.

День «Пари, как ветер».

День кофе в Перу.

День бисквита в США.

Церковные праздники

Православная церковь 23 августа вспоминает блаженного Лаврентия, Калужского чудотворца. Именно его стараниями в мае 1512 года Калуга была спасена от нападения крымских татар. Святой Лаврентий неожиданно схватил топор и внезапно оказался на корабле рядом с калужским князем, воины воспряли и сразу же победили врага. Именно поэтому Лаврентий изображен с топором в левой руке на иконах. Скончался святой в 1515 году от Рождества Христова.

Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 августа

Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

Традиции и приметы на 23 августа

23 августа православная церковь вспоминает подвиг блаженного Лаврентия, в народе — Лаврентьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Делать уборку, протирать полы и взбивать подушки, считалось, что такой ритуал улучшит сон.

Предки умывались утренней росой, чтобы обрести здоровье глаз и молодость.

Люди старались погладить черного кота или кошку, считалось, что животное заберет все горести и беды.

Фото viki-melkiu/istockphoto.com

Что нельзя делать:

Рассказывать о своих планах — они не осуществятся.

Лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы.

Устраивать семейные конфликты — они затянутся на длительное время.

Женщинам ходить в лес одним, их прогулка может плохо закончиться.

Погодные приметы: