23 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 14:00
23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, День кукурузы в масле и Лаврентьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
23 августа в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Курская битва считается одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 дней и ночей. После победы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки.
Международный день слепых собак отмечается ежегодно 23 августа. Праздник учредили, чтобы объединить владельцев слепых и слабовидящих питомцев со всего мира и побудить людей дать собакам-инвалидам любящий дом.
День кукурузы в масле.
День «Обними свою возлюбленную».
День полета божьих коровок.
День навигации по интернету.
День недорогих авиабилетов.
День «Пари, как ветер».
День кофе в Перу.
День бисквита в США.
Православная церковь 23 августа вспоминает блаженного Лаврентия, Калужского чудотворца. Именно его стараниями в мае 1512 года Калуга была спасена от нападения крымских татар. Святой Лаврентий неожиданно схватил топор и внезапно оказался на корабле рядом с калужским князем, воины воспряли и сразу же победили врага. Именно поэтому Лаврентий изображен с топором в левой руке на иконах. Скончался святой в 1515 году от Рождества Христова.
Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
23 августа православная церковь вспоминает подвиг блаженного Лаврентия, в народе — Лаврентьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Делать уборку, протирать полы и взбивать подушки, считалось, что такой ритуал улучшит сон.
Предки умывались утренней росой, чтобы обрести здоровье глаз и молодость.
Люди старались погладить черного кота или кошку, считалось, что животное заберет все горести и беды.
Рассказывать о своих планах — они не осуществятся.
Лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы.
Устраивать семейные конфликты — они затянутся на длительное время.
Женщинам ходить в лес одним, их прогулка может плохо закончиться.
Тихая вода в реке — осень и зима будут безветренными.
Сильная жара — к жаркой осени.
Ливень — осень будет сырой.
Журавли на юг полетели — первые морозы начнутся в октябре.