23 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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23 декабря отмечается День дальней авиации ВКС РФ, Всемирный день сноубординга и Минин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День дальней авиации ВКС РФ

23 декабря в России отмечается День дальней авиации ВКС РФ. Это профессиональный праздник для всех военнослужащих 37-й воздушной армии Верховного Главного командования стратегического назначения.

Фото Fotokot197, iStock

Международные праздники

Всемирный день сноубординга

23 декабря отмечается Всемирный день сноубординга. Праздник объединяет миллионы поклонников этого экстремального вида спорта. Впервые его отметили в Европе в 2006 году.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 декабря

День снежных ангелов.

День Ростехнадзора.

День детей в Судане.

Ночь редиса в Мексике.

День семейных корней в США.

Церковные праздники

День памяти великомученика Мины Красноречивого

День памяти святого великомученика Мины Красноречивого отмечается 23 декабря. Святой Мина родился в Египте и был заметной фигурой в христианском мире в III-IV веках. Он известен своей красноречивостью и мудростью, благодаря которым привлекал множество людей к христианству.

Фото anderm, iStock

По преданию, святой Мина пострадал за свою веру во времена гонений на христиан при правлении императора Диоклетиана. Он был подвергнут жестоким пыткам, однако оставался верен своей вере до конца. Мученическая смерть святого стала свидетельством его глубокого посвящения Христу.

Какие еще церковные праздники отмечаются 23 декабря

День памяти святителя Иоасафа Белгородского.

День памяти святого мученика Гемелла Пафлагонянина.

Традиции и приметы на 23 декабря

23 декабря православные христиане чтят святого великомученика Мину Красноречивого, в народе — Минин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки обязательно ходили в церковь, чтобы помолиться святому. Они верили, что он поможет снять любые болезни с глаз.

По народным приметам, 23 декабря можно найти потерянную вещь. Достаточно просто подумать о ней и она тут же появится перед глазами.

Девушки много вышивали и помогали пожилым рукодельницам, чтобы привлечь удачу.

Фото Timbicus, iStock

Что нельзя делать:

Жадничать — можно столкнуться с безденежьем.

Хвастаться и лениться — удача может отвернуться.

Рассказывать свои и чужие секреты — можно испортить репутацию.

Обманывать — даже ложь во благо может привлечь неприятности в жизнь.

Смотреть в глаза и носить чужие очки — к болезням.

Погодные приметы: