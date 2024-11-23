23 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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23 ноября отмечается Международный день акварели, День геоморфолога и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
23 ноября в России отмечается День геоморфолога. Этот праздник отмечают ученые-геологи, которые изучают поверхность Земли, ее изменения и развитие.
23 ноября отмечается Международный день акварели. Учредителем этого праздника является мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он был выдающимся мастером акварельной живописи и верил, что акварель может передавать красоту мира так же эффектно, как и масляная живопись. В 1991 году Гуати Рохо предложил отмечать Международный день акварели каждый год 23 ноября.
День Фибоначчи.
Международный день борьбы с безнаказанностью.
Международный день имидж-консультанта.
Праздник собак и доброты «Wolfenoot».
День орехов кешью в США.
День инженера в Португалии.
День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия отмечается в православном календаре 23 ноября. Эти апостолы были ближайшими учениками и сподвижниками апостола Павла.
Ераст, согласно преданию, был одним из первых семидесяти учеников Иисуса Христа и служил епископом в Кесарии. Олимп также был сподвижником апостола Павла, а Родион — его соратником в миссионерской деятельности. Сосипатр, Кварт и Тертий также активно способствовали распространению христианства и служили в различных областях, помогая основанию церквей.
День памяти священномученика Милия Персидского.
23 ноября православная церковь чтит память святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. В народном календаре — Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день предки готовили обед или ужин и собирали близких и родных за одним столом. Считалось, что беседы в праздник могут принести благополучие и помочь в решении сложных вопросов или давних проблем.
В праздник не забывали о помощи нуждающимся: давали нищим деньги, одежду и еду.
Выходить на лед — плохая примета.
Отправляться в дальний путь — будут сложности.
Начинать новые дела, проекты, решать денежные или деловые вопросы — они закончатся крахом.
Брать и давать в долг — к неудачам в деньгах.
Выходить из дома с наступлением темноты — можно встретить нечисть.
Ссориться с родственниками — конфликт затянется на долго.
Ходить в баню и дарить подарки — к финансовому краху и разорению.
Мести пол и выбрасывать мусор — удача, достаток, благополучие уйдут из дома.
Надевать черную или очень старую одежду — она отпугнет удачу.
Иней покрыл все вокруг — будет мороз и снег.
Сильный ветер предвещает метели.
Слякоть днем — к затяжному ненастью.
Воробьи набивают гнезда пухом — будут холода.
Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме.