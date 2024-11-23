23 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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23 ноября отмечается Международный день акварели, День геоморфолога и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День геоморфолога

23 ноября в России отмечается День геоморфолога. Этот праздник отмечают ученые-геологи, которые изучают поверхность Земли, ее изменения и развитие.

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Международные праздники

Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели. Учредителем этого праздника является мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он был выдающимся мастером акварельной живописи и верил, что акварель может передавать красоту мира так же эффектно, как и масляная живопись. В 1991 году Гуати Рохо предложил отмечать Международный день акварели каждый год 23 ноября.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 ноября

День Фибоначчи.

Международный день борьбы с безнаказанностью.

Международный день имидж-консультанта.

Праздник собак и доброты «Wolfenoot».

День орехов кешью в США.

День инженера в Португалии.

Церковные праздники

День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия

День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия отмечается в православном календаре 23 ноября. Эти апостолы были ближайшими учениками и сподвижниками апостола Павла.

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Ераст, согласно преданию, был одним из первых семидесяти учеников Иисуса Христа и служил епископом в Кесарии. Олимп также был сподвижником апостола Павла, а Родион — его соратником в миссионерской деятельности. Сосипатр, Кварт и Тертий также активно способствовали распространению христианства и служили в различных областях, помогая основанию церквей.

Какие еще церковные праздники отмечаются 23 ноября

День памяти священномученика Милия Персидского.

Традиции и приметы на 23 ноября

23 ноября православная церковь чтит память святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. В народном календаре — Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В этот день предки готовили обед или ужин и собирали близких и родных за одним столом. Считалось, что беседы в праздник могут принести благополучие и помочь в решении сложных вопросов или давних проблем.

В праздник не забывали о помощи нуждающимся: давали нищим деньги, одежду и еду.

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Что нельзя делать

Выходить на лед — плохая примета.

Отправляться в дальний путь — будут сложности.

Начинать новые дела, проекты, решать денежные или деловые вопросы — они закончатся крахом.

Брать и давать в долг — к неудачам в деньгах.

Выходить из дома с наступлением темноты — можно встретить нечисть.

Ссориться с родственниками — конфликт затянется на долго.

Ходить в баню и дарить подарки — к финансовому краху и разорению.

Мести пол и выбрасывать мусор — удача, достаток, благополучие уйдут из дома.

Надевать черную или очень старую одежду — она отпугнет удачу.

Погодные приметы