23 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

23 октября отмечается День работников рекламы, Международный день снежного барса и Евлампий Зимоуказатель. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников рекламы

23 октября в России отмечается День работников рекламы, или День рекламщика. Это праздник сотрудников имиджевых, рекламных компаний, маркетинговых и креативных агентств, создателей рекламы, маркетологов, пиар-специалистов и менеджеров по рекламе. Дата торжества фиксированная, а празднуется оно с 1994 года.

Фото PhotoAttractive, iStock

Международные праздники

Международный день снежного барса

Каждый год 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Торжество учредили в октябре 2013 года в Бишкеке на Всемирном форуме по сохранению снежного барса. Праздник придумали для того, чтобы привлечь внимание к исчезновению такого благородного животного.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 октября

День гаражиста;

День моля;

День организаторов мероприятий;

День рождения плеера iPod;

День осведомленности о синдроме Кабуки;

День фильмов ужасов в США;

День защиты детей в Австралии.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии

Святые мученики Евлампий и Евлампия приходились друг другу братом и сестрой. Они жили в начале IV века во времена правления императора Максимиана. Он издал указ, в котором предписывалось убить каждого живущего в стране христианина. Евлампия возмутил этот факт, он предстал перед судом, куда пришла его сестра. На суде они заявили, что верят в Бога, но их вынуждали отречься от Христа. В итоге брат и сестра приняли мученическую смерть от рук язычников.

Фото FotoVSmirnov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 23 октября

Праздник иконы Божией Матери Акафистная Зографская.

Собор Волынских святых.

День памяти преподобного Амвросия Оптинского.

День памяти святителя Иннокентия Пензенского.

Традиции и приметы на 23 октября

23 октября православная церковь чтит память святых мучеников Евлампия и Евлампии, в народе — Евлампий Зимоуказатель. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Крестьяне завершали подготовку к зиме, заготавливали овощи, соленья и запасы на суровое время года.

Хозяйки завершали генеральную уборку перед зимой, мужчины подготавливали жилище к наступлению холодов.

Люди внимательно смотрели на погоду. Считалось, что в этот день Евлампий покажет, какой будет грядущая зима.

Фото merc67/istockphoto.com, iStock

Что нельзя делать

Начинать новые дела — они не увенчаются успехом и принесут проблемы.

Ругаться, ссориться и сквернословить — к проблемам в доме.

Погодные приметы