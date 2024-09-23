23 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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23 сентября отмечается День рождения жевательной резинки, профессиональный праздник сотрудников информационных подразделений МВД РФ, а также День Петра и Павла Рябинников. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День информационных подразделений МВД РФ

День информационных подразделений МВД РФ — это профессиональный праздник сотрудников и служащих Главного информационно-аналитического центра МВД России, УВД субъектов Российской Федерации. Отмечается торжество ежегодно 23 сентября.

Фото ??? ???/istockphoto.com

Международные праздники

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года принято считать днем рождения жевательной резинки. Именно в эту дату американец Джон Куртис создал первую жевательную резинку у себя дома.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 сентября

Международный день жестовых языков;

День борьбы с незавершением детьми средней школы;

День образовательных технологий;

День приправы Заатар;

День синдрома беспокойных ног;

День собак в политике в США;

День гастрономии во Франции;

День зеленого кофе в Италии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Павла Печерского

Сведений о жизни преподобного Павла сохранилось мало. Известно лишь то, что он был подвижником в Дальних Киевских пещерах. После принятия иноческого пострига святой прошел самые тяжелые послушания. После освобождения стал молоть зерно на жернове, изнуряя себя тяжкой работой. Скончался святой в возрасте около 35 лет.

Фото Orientfootage/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 сентября

Собор Липецких святых;

День памяти святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Традиции и приметы на 23 сентября

23 сентября в народном календаре отмечается День Петра и Павла Рябинников. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Рябину очень почитали на Руси. В праздник из ее гроздей готовили различные целебные отвары, блюда, заготавливали на зиму. Многие старались сажать во дворе семена, чтобы вырастить дерево, которое по поверьям защищало двор от нечисти.

Предки приступали к сбору урожая рябины. Оставляли пару гроздей для птиц, которые тоже должны полакомиться полезной ягодой.

Девушки верили, что ягоды могли сохранить молодость, поэтому намазывали ими лицо, чтобы избавиться от морщин.

Фото Larisa Rudenko/istockphoto.com

Что нельзя делать

Оставлять беспорядок — к финансовым трудностям.

Строить грандиозные планы — они принесут неприятности.

Плакать, ругаться, предаваться унынию — к болезням.

Девушкам ругаться с мужьями, парнями — будут лить слезы еще три месяца.

Оставлять окна зашторенными — иначе солнечные лучи не смогут выгнать нечистую силу из дома.

Начинать новые дела — они не увенчаются успехом.

Погодные приметы