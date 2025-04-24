24 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 апреля отмечается День российского стоматолога, Международный день солидарности молодежи и Антип Водогон. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского стоматолога

24 апреля в России отмечается День стоматолога. Дата выбрана неслучайно. 24 апреля православные христиане отмечают День памяти священномученика Антипы, который был учеником великого апостола Святого Иоанна Богослова. Согласно преданию, святой с молитвой и именем Христовым исцелял различные недуги, особенно заболевания зубов.

Международные праздники

Международный день солидарности молодежи

Каждый год 24 апреля мир празднует Международный день солидарности молодежи. Он был установлен по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи. Впервые этот праздник отмечался в 1957 году, а дата была выбрана в связи с финальной сессией Бандунгской конференции, состоявшейся в 1955 году с участием стран Азии и Африки. Основные задачи федерации заключаются в борьбе за мир и демократию, а также в защите прав и интересов молодежи.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 апреля

Всемирный день защиты лабораторных животных.

День рождения газированной воды.

День «Возьмите дочерей и сыновей на работу».

День витражных сказок.

День модной революции.

Светлый четверг.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Церковные праздники

День памяти священномученика Антипы Пергамского

День памяти священномученика Антипы Пергамского отмечается 24 апреля. Антипа, будучи епископом Пергама, стал одним из мучеников за христианскую веру. Он проявил стойкость и преданность своей религии, несмотря на преследования. В конечном итоге Антипа был арестован и подвергнут пыткам.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 24 апреля

День памяти святителя Варсонофия, епископа Тверского.

День памяти преподобного Иакова Железноборовского.

Традиции и приметы на 24 апреля

24 апреля в народе отмечается Антип Водогон. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки ходили к реке, делились с ней переживаниями и невзгодами. Они верили, что все плохое унесет течением.

В праздник старались помириться с теми, с кем давно в ссоре.

Чтобы получить повышение на работе, кормили птиц.

Чтобы улучшить финансовое положение, покупали новый кошелек. Но обязательно желтого или красного цвета.

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Что нельзя делать:

Гулять по лесу — можно встретить медведя.

Заниматься рукоделием — к беде.

Использоваться острые и колющие предметы — можно пораниться.

Мыть окна — нечисть заглянет в них и пошлет проклятия.

Давать деньги в долг, пересчитывать накопления, особенно беременным — можно лишиться достатка.

Совершать крупные покупки — вещь будет непригодной.

Погодные приметы:

Верба цветет — к потеплению.

Дождь сулит хороший урожай.

Небо окрасилось в алый цвет — будет дождь и сильный ветер.

Что произошло 24 апреля