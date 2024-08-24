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Какой сегодня праздник: что за день 24 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

24 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения картофельных чипсов
Фото supersizer/istockphoto.com
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24 августа отмечается День рождения картофельных чипсов, День падающей звезды и Евпатия Коловрата. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

День рождения картофельных чипсов

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в эту дату в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge впервые приготовил картофельные чипсы.

День падающей звезды

Необычный праздник — День падающей звезды — отмечают 24 августа. Считается, что именно в эту дату чаще всего наблюдаются яркие звездопады. Праздник придумали, чтобы вспомнить добрую традицию загадывания желания, когда на небосводе появляется падающая звезда.

День падающей звезды.
Фото Adventure_Photo/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 августа

  • День валяния в стоге сена.

  • День жажды.

  • Международный день странной музыки.

  • День консервного ножа.

  • День извержения Везувия.

  • День разжалования планеты Плутон.

  • День топлес в США.

  • День телевидения в Индонезии.

Церковные праздники

День памяти священномученика Евпла Катанского

Православная церковь 24 августа отмечает день памяти святого мученика Евпла Катанского (Сицилийского), пострадавшего за веру в IV веке во времена гонений на христиан. За проповедь Евангелия святого сначала осудили на пытки, а потом обезглавили.

Церковные праздники
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Традиции и приметы на 24 августа

По народному календарю 24 августа отмечается праздник Евпатия Коловрата. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки в этот день старались воздержаться от злости, ругани, проклятий и пьянства.

  • В старину 24 августа начинали стричь овец. Считалось, что так животные успеют обрасти шерстью до морозов.

  • Хозяйки начинали вязать теплые вещи на зиму. Из шерсти делали пояса и обереги.

  • В вещи из овечьей шерсти заворачивали новорожденных, чтобы уберечь от сглаза и порчи.

Традиции и приметы
Фото tommy_martin/istockphoto.com

Что нельзя делать:

  • Отправляться в лес в одиночку, заниматься охотой или рыбалкой, так как неспокойные духи и русалки могут появиться на суше.

  • Посещать кладбище, бродить по диким лесам, гулять по болотам или рядом с ними.

Погодные приметы:

  • Безветренная погода — к хорошей погоде практически до осени.

  • Дождь на рассвете — будет дождливая неделя.

  • Солнечный день — к погожему сентябрю.

  • Туман над водой плывет — к сухой и теплой погоде.

  • В лесах много орехов — будет снежная зима.

  • Птицы за корм дерутся — к неурожаю.

  • Утки беспокойные — к длительным холодам.

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