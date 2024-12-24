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Какой сегодня праздник: что за день 24 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

24 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День украшения елки
Фото SolStock, iStock
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24 декабря отмечается День варежки, День украшения елки и Никонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День варежки

24 декабря в России отмечается День варежки или рукавицы. Считается, что варежки на Руси появились в XIII веке. Вязаный аксессуар в старину носили как дети, так и взрослые мужчины и женщины.

День варежки
Фото Kech, iStock

Международные праздники

День украшения елки

24 декабря во многих странах отмечается День украшения елки. Раньше елки украшали сладостями, бумагой, яблоками, теперь новогодние и рождественские елки стали настоящим произведением искусства.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 декабря

  • День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил.

  • День федерального агентства правительственной связи и информации РФ.

  • День учителя в Израиле.

  • День независимости в Ливии.

  • День покупок в последнюю минуту в США.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Никона Сухого

День памяти преподобного Никона Сухого отмечается 24 декабря. Он был известным русским монахом и подвижником XII века. Святой провел большую часть своей жизни в аскезе и молитве, добиваясь духовного очищения и близости к Богу. Его жизнь была полна испытаний, но он сумел укрепить свою веру и стал примером для многих христиан. Преподобный Никон был одним из первых монахов, который принял клетичный способ монашеской жизни, стремясь к уединению и глубокому взаимодействию с Богом.

День памяти преподобного Никона Сухого
Фото Vera Tikhonova

Какие еще церковные праздники отмечаются 24 декабря

  • День памяти преподобного Даниила Столпника.

  • День памяти преподобного Луки Столпника.

  • День памяти святых мучеников Акепсия и Аифаила.

Традиции и приметы на 24 декабря

24 декабря православные христиане вспоминают преподобного Никона Сухого, в народе — Никонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки молились в этот день, просили святого защитить их от темных сил, которые кружили в метелях.

  • В праздник надевали чистую и выглаженную одежду, чтобы все запланированные дела прошли успешно.

  • В Никонов день старались заниматься благотворительностью.

Девушка выбирает одежду
Фото jeffbergen, iStock

Что нельзя делать:

  • Оставлять веник у дверей — его украдет нечистая сила, разыграется страшная метель и народ пострадает.

  • Предаваться унынию и плохим мыслям.

  • Делать домашние дела после темноты — нечисть придет на помощь и все пойдет наперекосяк.

  • Неряшливо одеваться — к неприятностям.

  • Рубить ель — к проблемам со здоровьем.

Погодные приметы:

  • На небе по обе стороны от солнца появились отсветы — будут морозы.

  • Лучи солнца идут вверх — к стуже, вниз — к метели.

  • Несколько белок в одно дупло залезли — к морозам.

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