24 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 декабря отмечается День варежки, День украшения елки и Никонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
24 декабря в России отмечается День варежки или рукавицы. Считается, что варежки на Руси появились в XIII веке. Вязаный аксессуар в старину носили как дети, так и взрослые мужчины и женщины.
24 декабря во многих странах отмечается День украшения елки. Раньше елки украшали сладостями, бумагой, яблоками, теперь новогодние и рождественские елки стали настоящим произведением искусства.
День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил.
День федерального агентства правительственной связи и информации РФ.
День учителя в Израиле.
День независимости в Ливии.
День покупок в последнюю минуту в США.
День памяти преподобного Никона Сухого отмечается 24 декабря. Он был известным русским монахом и подвижником XII века. Святой провел большую часть своей жизни в аскезе и молитве, добиваясь духовного очищения и близости к Богу. Его жизнь была полна испытаний, но он сумел укрепить свою веру и стал примером для многих христиан. Преподобный Никон был одним из первых монахов, который принял клетичный способ монашеской жизни, стремясь к уединению и глубокому взаимодействию с Богом.
День памяти преподобного Даниила Столпника.
День памяти преподобного Луки Столпника.
День памяти святых мучеников Акепсия и Аифаила.
24 декабря православные христиане вспоминают преподобного Никона Сухого, в народе — Никонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки молились в этот день, просили святого защитить их от темных сил, которые кружили в метелях.
В праздник надевали чистую и выглаженную одежду, чтобы все запланированные дела прошли успешно.
В Никонов день старались заниматься благотворительностью.
Оставлять веник у дверей — его украдет нечистая сила, разыграется страшная метель и народ пострадает.
Предаваться унынию и плохим мыслям.
Делать домашние дела после темноты — нечисть придет на помощь и все пойдет наперекосяк.
Неряшливо одеваться — к неприятностям.
Рубить ель — к проблемам со здоровьем.
На небе по обе стороны от солнца появились отсветы — будут морозы.
Лучи солнца идут вверх — к стуже, вниз — к метели.
Несколько белок в одно дупло залезли — к морозам.