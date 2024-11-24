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Какой сегодня праздник: что за день 24 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

24 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

24 ноября в России празднуют День матери
Мария Задорожная
Автор
День матери
Фото ilona titova, iStock
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24 ноября отмечается День матери, Международный день библии и День Федора Студита. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День матери

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября. В 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.

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Международные праздники

Международный день библии

Международный день Библии отмечают с 2014 года по инициативе Ассоциации Библии из Соединенных Штатов в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября.

Международный день библии
Фото MCCAIG, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 ноября

  • День моржа.

  • День эволюции.

  • Всероссийский день органа.

  • День работника свеклосахарной отрасли РФ.

  • Международный день вина «Карменер».

  • День бабушек и дедушек в Сингапуре.

  • День японской кухни в Японии.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Феодора Студита

День памяти преподобного Феодора Студита отмечается в православной церкви 24 ноября. Праздник посвящен святому, который сыграл значительную роль в развитии монашества и духовности в Византии. Преподобный Феодор (759-826) был аббатом Студийского монастыря в Константинополе и основателем одной из самых известных монашеских общин своего времени. Он стал известен своими строгими правилами монашеской жизни, а также стремлением реформировать монашеское братство, привнеся в него элементы дисциплины и аскетизма. Он активно боролся с иконоборчеством и стал одним из защитников почитания икон, что сыграло ключевую роль в сохранении христианской традиции.

День памяти преподобного Феодора Студита
Фото Alatielin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 24 ноября

  • Праздник мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери.

  • День памяти блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого.

  • День памяти святого мученика Викентия Августопольского.

  • День памяти великомученика Мины Котуанского.

  • День памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды.

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Традиции и приметы на 24 ноября

24 ноября православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита, в народе — День Федора Студита. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Хозяйки обязательно заваривали чай, добавляли в него сушеную малину, чернику и землянику. По поверью, что если выпить такой напиток, то в следующем году будет урожай на грибы и ягоды.

  • В старину в праздник выбрасывали посуду с трещинами, чтобы убрать из дома безденежье и нищету.

  • Мужчины подготавливали сани к зиме.

Заваривать чай с ягодами
Фото Irrin0215, iStock

Что нельзя делать

  • Спать с грязными ногами — к привлечению негативной энергии.

  • Тратить деньги на праздничные застолья, брать и давать в долг, играть в азартные игры — к финансовым трудностям.

  • Обижаться на других людей — к неприятностям.

  • Лениться — к проблемам со здоровьем.

Погодные приметы

  • Звездное небо сулит богатый урожай грибов и ягод в следующем году.

  • Сильный ветер — к суровой зиме.

  • Холодный ветер — будут сильные морозы.

  • Теплая погода указывает на приближение ранней весны.

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