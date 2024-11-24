24 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

24 ноября отмечается День матери, Международный день библии и День Федора Студита. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День матери

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября. В 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.

Международные праздники

Международный день библии

Международный день Библии отмечают с 2014 года по инициативе Ассоциации Библии из Соединенных Штатов в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 ноября

День моржа.

День эволюции.

Всероссийский день органа.

День работника свеклосахарной отрасли РФ.

Международный день вина «Карменер».

День бабушек и дедушек в Сингапуре.

День японской кухни в Японии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Феодора Студита

День памяти преподобного Феодора Студита отмечается в православной церкви 24 ноября. Праздник посвящен святому, который сыграл значительную роль в развитии монашества и духовности в Византии. Преподобный Феодор (759-826) был аббатом Студийского монастыря в Константинополе и основателем одной из самых известных монашеских общин своего времени. Он стал известен своими строгими правилами монашеской жизни, а также стремлением реформировать монашеское братство, привнеся в него элементы дисциплины и аскетизма. Он активно боролся с иконоборчеством и стал одним из защитников почитания икон, что сыграло ключевую роль в сохранении христианской традиции.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 24 ноября

Праздник мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери.

День памяти блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого.

День памяти святого мученика Викентия Августопольского.

День памяти великомученика Мины Котуанского.

День памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды.

Традиции и приметы на 24 ноября

24 ноября православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита, в народе — День Федора Студита. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Хозяйки обязательно заваривали чай, добавляли в него сушеную малину, чернику и землянику. По поверью, что если выпить такой напиток, то в следующем году будет урожай на грибы и ягоды.

В старину в праздник выбрасывали посуду с трещинами, чтобы убрать из дома безденежье и нищету.

Мужчины подготавливали сани к зиме.

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Что нельзя делать

Спать с грязными ногами — к привлечению негативной энергии.

Тратить деньги на праздничные застолья, брать и давать в долг, играть в азартные игры — к финансовым трудностям.

Обижаться на других людей — к неприятностям.

Лениться — к проблемам со здоровьем.

Погодные приметы