24 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 октября отмечается День подразделений специального назначения ВС РФ, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники и важные даты выпали на этот день.
24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Российской Федерации (День спецназа). Дата празднования связана с событиями в Советском союзе. Так 24 октября 1950 года в СССР издали директиву, которая предписывала сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения.
Полиомиелит — это опасное вирусное заболевание, которое может привести к параличу. Чаще всего оно развивается у детей до 5 лет. Всемирный день борьбы с полиомиелитом учредили по инициативе международной неправительственной организации «Ротари Интернешнл», праздник отмечается ежегодно 24 октября.
Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме заболеваемости полиомиелитом и последствиям, а также указать на необходимость проведения профилактических мер.
Всемирный день информации о развитии.
Российский день без бумаги.
Праздник любителя бильярда.
День памяти ракетчиков.
Международный день климатических действий.
День любви к теплым носкам.
Святой Филипп был евреем и родом из Кесарии Палестинской. Вслед за святым Стефаном, ученики Иисуса выбрали его в число диаконов. Когда начались гонения на христиан Филипп покинул Иерусалим и добрался до одного из самарийских городов, где стал проповедовать веру в Христа. Апостол рассказывал всем желающим о Боге, а также творил чудеса, чем очень удивлял окружающих. Святой изгонял злых духов, исцелял больных и в результате обернул многих язычников в христианскую веру.
Праздник иконы Божией Матери «Вододательница».
Собор преподобных Оптинских старцев.
24 октября православная церковь чтит память святого апостола от семидесяти Филиппа, в народном календаре — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздник предки старались посвятить своему дому. Важно было сделать уборку, чтобы в жилище было чисто. Согласно поверью, тот, кто нарушит данное правило, весь год будет в долгах и без денег.
Хозяйки занимались рукоделием и вышиванием канителью.
Играть с огнем — нечистая сила может прийти в дом и принести беды и несчастья.
Ссориться, ругаться, спорить — к проблемам.
Ходить в лес, особенно молодым девушкам — к смертельной опасности.
Лениться, откладывать запланированные дела на потом — к неудачам.
Выпал иней — будет снегопад.
Утренний туман предвещает оттепель.
Если утром идет снег, зима будет суровой.
Ясное ночное небо — к морозам.