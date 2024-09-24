24 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 сентября отмечается День незапланированных безумств, Международный день караванщика и Федорины вечерки. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года День государственного герба и флага Крыма отмечался 19 сентября, однако 3 марта 2015 года в документ внесли поправку. Теперь торжество справляется 24 сентября.
24 сентября отмечается Международный день караванщика. Это праздник каравановожатых и других участников транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщиков, команд торговых судов и экипажей кораблей эскорта.
День незапланированных безумств;
Праздник законченности дел;
День системного аналитика;
Всемирный день против патентов на программное обеспечение;
День пунктуации в США;
День святой Мерседес в Доминикане;
День конституции в Камбодже.
Феодора была замужем, но однажды приглянулась богатому горожанину, который решил ее соблазнить. Он подкупил сводню, которая обманула девушку. Феодора поверила им и изменила мужу. Но поняв, что она сделала, женщина возненавидела себя и подвергла свое тело всяческим пыткам.
Но знакомая игуменья напомнила ей историю Марии Магдалины. Тогда Феодора решила втайне ото всех уйти в монастырь. Чтобы в женской обители муж не нашел ее, она переоделась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Когда девушка умерла и муж узнал о ее подвиге, он принял постриг в этой же обители.
Праздник иконы Божией Матери Казанская (Каплуновская);
День памяти преподобного Силуана Афонского.
24 сентября православная церковь вспоминает Феодору Александрийскую, а в народе — Федорины вечерки. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки собирали дары для священника, а матушке помогали в домашних делах.
Женщины рубили и квасили капусту, готовили из нее блюда.
Надевали одежду золотого цвета, считалось, что она принесет удачу и благополучие в дом.
Бить стеклянную посуду — к семейной ссоре.
Поднимать чужие вещи — вместе с ними придут чужие беды и несчастья.
Совершать крупные покупки — они будут бесполезными.
Начинать новые дела — они не принесут удачи.
Женщинам «наводить красоту» — к ревности со стороны супруга.
На земле большие кучи муравьев — зима будет суровой.
Озимые культуры дали хорошие всходы — следующий год будет урожайным.
Пчелы активно летают — будет поздняя зима.
Дождь — к теплой и солнечной погоде.