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Какой сегодня праздник: что за день 24 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

24 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день эскимо
Фото picalotta, iStock
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24 января отмечается День государственного служащего, Международный день эскимо и Федосеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День государственного служащего

24 января в России отмечается День государственного служащего (День чиновника). Дата выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1722 году Петр I издал закон о порядке государственной службы в российской империи — «Табель о рангах всех чинов».

День чиновника
Фото Aleksei Smyshliaev, iStock

Международные праздники

Международный день эскимо

24 января во многих странах отмечается Международный день эскимо. Дата для праздника связана с определенным событием. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 января

  • Международный день образования.

  • Международный день женского спорта.

  • День белого зайца.

  • День осведомленности о синдроме Мебиуса.

  • День лобстера «Термидор».

  • Всемирный день смеха от живота.

  • День рождения баночного пива.

  • День примерки морозного кружева.

  • День арахисового масла.

  • День комплиментов.

  • День памяти жертв политических репрессий казачества.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Феодосия Великого

День памяти преподобного Феодосия Великого отмечается 24 января. Он жил в VI веке и считается основателем Киево-Печерского монастыря, который сыграл важную роль в распространении христианства на Руси.

День памяти преподобного Феодосия Великого
Фото supermatros, iStock

Феодосий Великий известен своим аскетическим образом жизни, духовным руководством и заботой о своем монастыре. Он уделял большое внимание как молитве, так и труду, что способствовало развитию монашества и духовного образования.

Какие еще церковные праздники отмечаются 24 января

  • Праздник иконы Божией Матери Елецкая.

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Традиции и приметы на 24 января

24 января православные вспоминают преподобного Феодосия Великого, в народе — Федосеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки жарко топили печи и собирались большими компаниями.

  • Женщины занимались рукоделием, а молодые парни травили байки.

  • Устраивались чаепития с медом и вареньем из лесных ягод, которые по преданию защищали от болезней.

Чай с медом и ягодами
Фото Irrin0215, iStock

Что нельзя делать:

  • Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами — Солнце перестанет дарить тепло, необходимое для созревания посевов.

  • Спорить — в доме не будет спокойствия.

  • Переезжать, переходить на другую работу — на новом месте не получится прижиться, придется его сменить.

  • Оттепель — к ранней и затяжной весне.

  • Мороз предвещает поздний посев яровых.

  • Редкие облака — к морозу.

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Что произошло 24 января

  • 1919 год — за подписью Я. Свердлова вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны.

  • 1924 год — образование киностудии «Мосфильм».

  • 1924 год — начались первые зимние Олимпийские игры.

  • 1929 год — Н.Бухарин в речи «Политическое завещание Ленина» выступил с критикой экономической политики И. Сталина.

  • 1931 год — в Москве основан театр «Ромэн», самый старый из ныне действующих цыганских театров.

  • 1935 год — в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»).

  • 1965 год — умер Уинстон Черчилль.

  • 1972 год — на острове Гуам в лесу обнаружен японский солдат Соичи Якои, 28 лет скрывавшийся, думая, что вторая мировая война продолжается.

  • 1984 год — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

  • 1995 год — основана Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ МВД РФ).

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