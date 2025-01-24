24 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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24 января отмечается День государственного служащего, Международный день эскимо и Федосеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
24 января в России отмечается День государственного служащего (День чиновника). Дата выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1722 году Петр I издал закон о порядке государственной службы в российской империи — «Табель о рангах всех чинов».
24 января во многих странах отмечается Международный день эскимо. Дата для праздника связана с определенным событием. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Международный день образования.
Международный день женского спорта.
День белого зайца.
День осведомленности о синдроме Мебиуса.
День лобстера «Термидор».
Всемирный день смеха от живота.
День рождения баночного пива.
День примерки морозного кружева.
День арахисового масла.
День комплиментов.
День памяти жертв политических репрессий казачества.
День памяти преподобного Феодосия Великого отмечается 24 января. Он жил в VI веке и считается основателем Киево-Печерского монастыря, который сыграл важную роль в распространении христианства на Руси.
Феодосий Великий известен своим аскетическим образом жизни, духовным руководством и заботой о своем монастыре. Он уделял большое внимание как молитве, так и труду, что способствовало развитию монашества и духовного образования.
Праздник иконы Божией Матери Елецкая.
24 января православные вспоминают преподобного Феодосия Великого, в народе — Федосеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки жарко топили печи и собирались большими компаниями.
Женщины занимались рукоделием, а молодые парни травили байки.
Устраивались чаепития с медом и вареньем из лесных ягод, которые по преданию защищали от болезней.
Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами — Солнце перестанет дарить тепло, необходимое для созревания посевов.
Спорить — в доме не будет спокойствия.
Переезжать, переходить на другую работу — на новом месте не получится прижиться, придется его сменить.
Оттепель — к ранней и затяжной весне.
Мороз предвещает поздний посев яровых.
Редкие облака — к морозу.
1919 год — за подписью Я. Свердлова вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны.
1924 год — образование киностудии «Мосфильм».
1924 год — начались первые зимние Олимпийские игры.
1929 год — Н.Бухарин в речи «Политическое завещание Ленина» выступил с критикой экономической политики И. Сталина.
1931 год — в Москве основан театр «Ромэн», самый старый из ныне действующих цыганских театров.
1935 год — в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»).
1965 год — умер Уинстон Черчилль.
1972 год — на острове Гуам в лесу обнаружен японский солдат Соичи Якои, 28 лет скрывавшийся, думая, что вторая мировая война продолжается.
1984 год — выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
1995 год — основана Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ МВД РФ).