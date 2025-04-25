25 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов и Василий Парильщик. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
25 апреля в России отмечается День дочери. Это неофициальный праздник, который призван напомнить о значении в семье и обществе роли девушек и девочек.
25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов. Этот экологический праздник призван привлечь внимание к сохранению необычных птиц и их важности в природной системе.
Всемирный день борьбы против малярии.
Международный День ДНК.
День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.
День чеченского языка.
День бумажных самолетиков.
Светлая пятница.
День финансовой независимости.
День хлеба с цуккини.
День памяти преподобного Василия Парийского отмечается 25 апреля. Преподобный Василий славится своей аскетической жизнью и преданностью Богу. Он обрел известность благодаря своему наставничеству и духовным делам, направленным на укрепление веры среди людей. При жизни он основал несколько монастырей и уделял много внимания обучению и воспитанию монахов.
День памяти священномученика Зинона Веронийского.
Праздник иконы Божией Матери Белыничская.
Праздник иконы Божией Матери Муромская.
Праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник».
25 апреля в народе отмечается Василий Парильщик. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки с самого утра топили баню, готовили веники и чистую одежду.
Особое внимание уделяли домашним питомцам. Их щедро кормили, вычесывали и мыли, чтобы был достаток в доме.
Хозяйки пекли пироги и готовили щи. Для начинки использовали молодой щавель или крапиву.
Делать уборку — Домовой начнет пакостить.
Выходить в неряшливом виде и грязной одежде — проблемы в жизни удвоятся и не решатся.
Ругаться и ссориться — будут неприятности.
Мужчинам ходить на охоту в лес — весь год будет преследовать неудача.
Ясное и морозное утро — к неурожайному лету.
Береза много сока дает — к сезону дождей.
Дождь идет — май будет сырым.
1433 год — князь Юрий Дмитриевич разгромил в битве на Клязьме Василия II, после чего занял великокняжеский престол в Москве.
1849 год — русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
1895 год — подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей).
1911 год — начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).
1934 год — принято Постановление СНК СССР о переезде Академии наук из Ленинграда в Москву.
1940 год — на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ-10».
1942 год — по приказу народного комиссариата финансов СССР основывается Московский монетный двор.
1956 год — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введенная в 1940 году.
1983 год — лидер СССР Ю. В. Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.
1993 год — на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.