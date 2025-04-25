25 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

25 апреля в России отмечается День дочери

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25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов и Василий Парильщик. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День дочери

25 апреля в России отмечается День дочери. Это неофициальный праздник, который призван напомнить о значении в семье и обществе роли девушек и девочек.

Международные праздники

Всемирный день пингвинов

25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов. Этот экологический праздник призван привлечь внимание к сохранению необычных птиц и их важности в природной системе.

Фото elmvilla, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 апреля

Всемирный день борьбы против малярии.

Международный День ДНК.

День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

День чеченского языка.

День бумажных самолетиков.

Светлая пятница.

День финансовой независимости.

День хлеба с цуккини.

Церковные праздники

День памяти преподобного Василия Парийского

День памяти преподобного Василия Парийского отмечается 25 апреля. Преподобный Василий славится своей аскетической жизнью и преданностью Богу. Он обрел известность благодаря своему наставничеству и духовным делам, направленным на укрепление веры среди людей. При жизни он основал несколько монастырей и уделял много внимания обучению и воспитанию монахов.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 25 апреля

День памяти священномученика Зинона Веронийского.

Праздник иконы Божией Матери Белыничская.

Праздник иконы Божией Матери Муромская.

Праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Традиции и приметы на 25 апреля

25 апреля в народе отмечается Василий Парильщик. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки с самого утра топили баню, готовили веники и чистую одежду.

Особое внимание уделяли домашним питомцам. Их щедро кормили, вычесывали и мыли, чтобы был достаток в доме.

Хозяйки пекли пироги и готовили щи. Для начинки использовали молодой щавель или крапиву.

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Что нельзя делать:

Делать уборку — Домовой начнет пакостить.

Выходить в неряшливом виде и грязной одежде — проблемы в жизни удвоятся и не решатся.

Ругаться и ссориться — будут неприятности.

Мужчинам ходить на охоту в лес — весь год будет преследовать неудача.

Погодные приметы:

Ясное и морозное утро — к неурожайному лету.

Береза много сока дает — к сезону дождей.

Дождь идет — май будет сырым.

Что произошло 25 апреля