25 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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25 августа отмечается День шахтера, День рождения консервной банки и Фотий Поветенный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. В 2024 году торжество выпадает на 25 августа. Это профессиональный праздник мужественных людей, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.
До начала 19 века остро стояла проблема сохранности еды. Тогда изобретатель из Англии Поль Дюранд придумал герметичную тару, которой и была консервная банка. Затем это изобретение было запатентовано 25 августа 1810 года. Поэтому эта дата считается днем рождения консервной банки.
День «Поцелуемся и помиримся».
День лазанья по деревьям.
День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ.
День рождения операционной системы Linux.
День освобождения Парижа во Франции.
День молодежи в Монголии.
Аникита и его племянник Фотий приняли мученическую смерть в годы антихристианских гонений императора-язычника Диоклетиана. Мучеников долго пытались казнить, но в итоге вместе со многими другими христианами бросили в огромную печь, где они умерли. Однако тела святых не пострадали от огня. Увидев это, многие язычники уверовали в Бога.
Собор Валаамских святых.
25 августа православные вспоминают мучеников Аникиту и Фотия. В народном календаре — Фотий Поветенный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. Если этого не сделать, в дом придет голод.
Девушки прятали в постели белый платочек, чтобы увидеть во сне будущего мужа.
Предки собирали в этот день облепиху, считалось, что она обладала особыми свойствами.
Также молодые барышни ходили в церковь, чтобы удачно выйти замуж.
Хозяйки усердно занимались подготовкой к зиме.
Ходить на чердак, а то можно разозлить Домового.
Приглашать на свидание, назначать дату сватовства или свадьбы — союз будет неудачным.
Перед сном смеяться, рассказывать шутки, смешить других — к бессоннице.
Подавать ребенку еду через огонь, костер или пламя свечи. Считается, что ребенок станет вором.
Гроза — к долгой осени.
Кошка старательно умывается — будет хорошая погода.
Туман над лесом — к дождю.
Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.
Дождь идет — к короткому бабьему лету.
За окном тепло и ясно — в лесу будет много белых грибов.