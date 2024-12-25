25 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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25 декабря отмечается Католическое рождество, День дарения елочных праздничных шаров и Спиридонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Католическое Рождество

25 декабря празднуют Рождество католическая церковь и протестантские направления христианства. Это особенный праздник для христиан во всем мире, посвященный рождению Иисуса Христа.

День дарения елочных праздничных шаров

День дарения елочных праздничных шаров отмечается 25 декабря во многих странах мира. Этот праздник приурочен к католическому Рождеству и помогает в создании новогоднего настроения.

Фото Zeffss1, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 декабря

День гравимассы.

Ханука (Праздник свечей) .

День тыквенного пирога в США.

День священного базилика в Индии.

День семьи в Мозамбике.

Церковные праздники

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского

День памяти святителя Спиридона Тримифунтского празднуется 25 декабря. Святитель Спиридон был епископом Тримифунта на Кипре и является одним из самых почитаемых святых в православной церкви.

Он известен своей мудростью, смирением и многочисленными чудесами, которые совершал при жизни. Святитель Спиридон активно участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, где защищал православное учение о Святой Троице против ариан. Легенда гласит, что во время этого собора он продемонстрировал единство Божественной природы Отца, Сына и Святого Духа, использовав для этого простой пример с трехмерным объектом — триединством огня, пламени и тепла.

Фото Roland Magnusson, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 25 декабря

День памяти священномученика Александра Иерусалимского.

День памяти преподобного Ферапонта Монзенского.

Традиции и приметы на 25 декабря

25 декабря православные христиане вспоминают святителя Спиридона Тримифунтского, в народе — Спиридонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В праздник принято ходить в церковь и молиться святому. Считается, что он поможет в строительстве, купле и продаже недвижимости.

На Руси с первыми лучами солнца люди зажигали свечи и проветривали жилище, чтобы избежать всех болезней.

Люди старались сделать доброе дело, они считали, что доброта вернется им втройне.

Чтобы куры лучше неслись, их кормили зерном из правой руки.

Старались раздать все долги до Нового года, чтобы не погрязнуть в долгах в следующем году.

Предки оставляли топор на пороге дома, чтобы защититься от нечисти.

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Что нельзя делать:

Посещать лес — можно разбудить медведя.

Есть молочные продукты, мясо, яйца и пить спиртное, так как продолжался Рождественский пост.

Оставлять дом в темноте — к разладу в семье.

Гулять и устраивать шумные застолья.

Носить старую одежду — в ней накапливаются все болезни.

Мыть голову детям — они будут плохо учиться и спать.

Оставлять маленьких детей без присмотра — к ним может прийти нечистая сила.

Погодные приметы: