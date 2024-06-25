Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 25 июня — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

4 мин.

25 июня: какой сегодня праздник

Мария Маковей
Автор
День дружбы и единения славян
Фото Svetlana Gustova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

25 июня славяне со всего мира отмечают День дружбы и единения славян. Кроме того, сегодня праздник и у моряков — День моряка.

Международные праздники

  • День дружбы и единения славян. Впервые стал праздноваться в конце XX века. Цель — сохранить память об исторических корнях славян, их культуре и народных традициях.
  • Глобальный день «Битлз». Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал точкой взлета для молодой группы.
Глобальный день «Битлз»
Фото CaronB/istockphoto.com
  • Всемирный день витилиго. Праздник учрежден в честь памяти певца Майкла Джексона, который страдал витилиго до самой смерти. Это патология, которая характеризуется обесцвечиванием кожи. Цель — повысить осведомленность общественности о такой особенности.

Российские праздники

  • Всероссийский день национальной гордости. Учредили для того, чтобы российский народ помнил о своих исторических корнях, стремился сохранить культуру, традиции и многовековую связь друг с другом.

Православные праздники

  • День памяти преподобного Петра Афонского. Попал в темницу, где соблюдал строгий пост и молился. Из заточения его освободил Симеон Богоприимец. После Петр поехал в Рим, где принял монашество. Он 53 года прожил на горе Афон и все это время усердно молился Богу и боролся с бесами.
  • День памяти преподобного Онуфрия Великого. Святой почитается в лике преподобных в Православной, Католической и древневосточных церквях. Существует православная традиция освящать кладбищенские церкви в его честь.

Профессиональные праздники

  • День моряка. Решение отмечать праздник было принято в 2010 году. Цель — обозначить неоценимый вклад вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества.
День моряка
Фото aytugaskin/istockphoto.com
  • День работника статистики. 25 июня 1811 началась история российской государственной статистики. Император Александр I учредил Министерство полиции.

Необычные праздники

  • День улыбок незнакомым людям. Посвящен доброте и распространению позитива в мире. Привлекает внимание к силе улыбки, которая способна не только поднять настроение, но и сделать мир дружелюбнее.
  • День козьего сыра. Молодой праздник, который не только напоминает о пользе этого продукта и о традициях, связанных с его производством, но и является отличной возможностью для встречи друзей и знакомых и наслаждения вкусом и ароматом настоящего козьего сыра.

Традиции и приметы

25 июня по календарю отмечается День памяти преподобного Петра Афонского. У предков этот праздник назывался День Петра Солнцеворота. Именно с этой даты завершается летнее солнцестояние, день становится короче, а ночь длиннее. Устанавливается жаркая погода, которая обычно держится 40 дней.

На Руси в этот день высаживали последнюю огуречную и капустную рассаду и обязательно ели свежую капусту. По поверью, у того, кто больше всех съест овоща, год будет благоприятным и удачным.

Сын и отец рыбачат
Фото BraunS/istockphoto.com

Кроме того, День Петра Солнцеворота считается праздником рыбаков. Предки рыбачили и варили уху. Считалось, что уха в этот день привлекает удачу и успех. На последнюю ложку блюда загадывали желание.

В этот день запрещалось одалживать кому-либо соль, так как вместе с ней из дома могли уйти счастье и благополучие. Также нельзя было ложиться спать до полуночи, иначе планы на будущее могли порушиться. Еще на День Петра Солнцеворота нельзя покупать скот, считалось, что животина могла захворать. Запрещалось и косить траву, по поверьям в ней жила нечисть. Также предки старались в этот день не надевать черные и темные вещи, если не получалось, разбавляли наряд яркими деталями.

Согласно погодным приметам, если 25 июня ясно — будет много сена. Дождь предвещает плохую погоду во время сенокоса, много росы — к богатому урожаю. Если воробьи щебечут — ждать непогоды. С утра каркает ворона — впереди будут трудности. Куры мало несутся — к похолоданию. Ель подняла ветви вверх — будет солнечная погода.

Рыба: польза и&nbsp;вред для организма человека. Рыба: польза и вред для здоровья
Развлечения
0
Новости холдинга
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее