25 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

25 октября отмечается День таможенника РФ, Всемирный день макарон и День панка. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День таможенника РФ

25 октября в России отмечается День таможенника. Это профессиональный праздник всех работников таможенной службы Российской Федерации. Отмечается торжество ежегодно, а дата празднования приурочена к появлению Единого торгового устава, который утвердили 25 октября 1653 года.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Международные праздники

Всемирный день макарон

25 октября во многих странах отмечается Всемирный день макарон. Это праздник всех любителей вермишели, рожков, пасты, лазаньи и др. Учредили торжество в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты, который проходил в Риме.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 октября

День работников кабельной промышленности РФ;

День маркетолога;

Всемирный день оперы;

День панка;

Международный день шампанского;

Международный день борьбы женщин за мир;

Всемирный день производителей пиццы;

День работников кабельной промышленности РФ;

Всемирный день лемура;

Международный день осведомленности о карликовости;

Европейский день юристов.

Церковные праздники

День памяти трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника Анзаварских

25 октября православная церковь чтит память трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они жили во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Однажды троих мужчин схватили и привели на суд к правителю. Прова, Тараха и Андроника мучили, а после спросили, как зовут каждого. На что мужчины отвечали: «Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями». После этого император продолжал свои жестокие пытки. Однако несмотря на все мучительные допросы мужчины утверждали, что не боятся смерти. Тогда Диоклетиан приказал стражникам бросить святых на съедение диким зверям. Но свирепые хищники не дотронулись ни до одного из мужчин. В итоге тела христиан изрубили на части.

Фото Andrii Zorii, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 25 октября

Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери;

Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Ярославская;

Праздник иконы Божией Матери Мохнатинская;

Праздник Рудненской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 25 октября

25 октября православная церковь чтит память трех святых Прова, Тараха и Андроника, в народе — Андрон Звездочет. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В этот день предки старались смотреть на ночное небо. Если удалось увидеть падающую звезду, они загадывали желание.

Праздник считался благоприятным днем для домашних рутинных дел.

Хозяйки старались приготовить на Андрона Звездочета угощения из крупы и муки нового урожая.

Фото Shaiith, iStock

Что нельзя делать

Обижаться, пребывать в унынии, жалеть себя — счастья не будет долгие годы.

Стирать, выбивать ковры и постельное белье, иначе из дома уйдет спокойствие.

Гадать, белить стены и делать ремонт — счастье уйдет из жизни.

Играть свадьбы, веселиться, громко смеяться — к слезам в ближайшее время.

Ходить в баню — можно смыть всю удачу.

Если в дверь кто-то постучал, спрашивать: «Кто там?» — за дверью могут быть бесы.

Погодные приметы