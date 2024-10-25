25 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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25 октября отмечается День таможенника РФ, Всемирный день макарон и День панка. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
25 октября в России отмечается День таможенника. Это профессиональный праздник всех работников таможенной службы Российской Федерации. Отмечается торжество ежегодно, а дата празднования приурочена к появлению Единого торгового устава, который утвердили 25 октября 1653 года.
25 октября во многих странах отмечается Всемирный день макарон. Это праздник всех любителей вермишели, рожков, пасты, лазаньи и др. Учредили торжество в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты, который проходил в Риме.
День работников кабельной промышленности РФ;
День маркетолога;
Всемирный день оперы;
День панка;
Международный день шампанского;
Международный день борьбы женщин за мир;
Всемирный день производителей пиццы;
День работников кабельной промышленности РФ;
Всемирный день лемура;
Международный день осведомленности о карликовости;
Европейский день юристов.
25 октября православная церковь чтит память трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Они жили во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Однажды троих мужчин схватили и привели на суд к правителю. Прова, Тараха и Андроника мучили, а после спросили, как зовут каждого. На что мужчины отвечали: «Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями». После этого император продолжал свои жестокие пытки. Однако несмотря на все мучительные допросы мужчины утверждали, что не боятся смерти. Тогда Диоклетиан приказал стражникам бросить святых на съедение диким зверям. Но свирепые хищники не дотронулись ни до одного из мужчин. В итоге тела христиан изрубили на части.
25 октября православная церковь чтит память трех святых Прова, Тараха и Андроника, в народе — Андрон Звездочет. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день предки старались смотреть на ночное небо. Если удалось увидеть падающую звезду, они загадывали желание.
Праздник считался благоприятным днем для домашних рутинных дел.
Хозяйки старались приготовить на Андрона Звездочета угощения из крупы и муки нового урожая.
Обижаться, пребывать в унынии, жалеть себя — счастья не будет долгие годы.
Стирать, выбивать ковры и постельное белье, иначе из дома уйдет спокойствие.
Гадать, белить стены и делать ремонт — счастье уйдет из жизни.
Играть свадьбы, веселиться, громко смеяться — к слезам в ближайшее время.
Ходить в баню — можно смыть всю удачу.
Если в дверь кто-то постучал, спрашивать: «Кто там?» — за дверью могут быть бесы.
Звезды светят ярко — будут морозы.
Звезды потускнели — к оттепели, мигают — к переменам погоды.
Дует слабый ветер — будет пасмурная погода долгие дни.
Гром сулит белоснежную зиму.