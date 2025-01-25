25 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Читайте нас в

25 января отмечается День российского студенчества, День рождения МГУ и Татьянин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского студенчества

25 января в России отмечается День студента (Татьянин день). Это «профессиональный» праздник всех российских студентов. Утвердили дату торжества указом Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». Но свою историю и традиции праздник ведет еще с XVIII века.

Международные праздники

День ирландского кофе

День ирландского кофе отмечается ежегодно 25 января. Этот популярный напиток состоит из черного кофе, сахара, ирландского виски и взбитых сливок. Изобрел его Джо Шеридан на ирландской авиабазе в 1942 году.

Фото invizbk, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 января

День рождения МГУ.

День штурмана военно-морского флота РФ.

День Генерального штаба ВС РФ.

День счастливых снеговиков.

День противоположности.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Татианы Римской

День памяти святой мученицы Татианы Римской отмечается 25 января в православной традиции. Эта дата посвящена памяти святой, которая жила в III-IV веках и была известна своей верой и стойкостью в христианстве во времена гонений. Согласно преданию, Татиана происходила из благородной семьи и была обучена христианским учениям. Она посвятила жизнь служению Богу и помогала многим людям, в том числе и преследуемым. За свою веру ее подвергли жестоким пыткам и, в конечном итоге, казнили. В России святая Татиана считается покровительницей студентов, к ней они обращаются за помощью в учебных делах.

Фото mosprofs, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 25 января

Праздник иконы Божией Матери «Млекопитательница».

Праздник иконы Божией Матери Акафистная Хиландарская.

Праздник иконы Божией Матери «Попская».

День памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского.

День обращения апостола Павла.

Традиции и приметы на 25 января

25 января православные вспоминают святую мученицу Татиану Римскую, в народе — Татьянин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Принято ставить свечи и молиться святой об успехах в учебе.

Люди считали, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание.

В Татьянин день принято подавать милостыню и помогать бедным.

На Руси старшие хозяйки в семье пекли караваи в форме солнца. Свежий хлеб разламывали на кусочки и раздавали домочадцам. Каждый член семьи съедал кусочек, чтобы солнце могло подарить ему тепло.

Предки верили, что в праздник нужно покормить птиц или бродячих животных, чтобы разбогатеть.

Фото Irina Lebedeva, iStock

Что нельзя делать:

Отказывать кому-либо в помощи.

Ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми — к долгому конфликту.

Рассказывать об успехах в учебе — ухудшится успеваемость или отношения с преподавателями.

Погодные приметы:

Солнце рано вышло — к раннему потеплению и прилету птиц.

Снег сулит дождливое и сырое лето.

Южный ветер — к засушливому и малоурожайному лету.

Большие сугробы — к урожаю хлеба.

Звездное небо — к ранней весне.

Что произошло 25 января