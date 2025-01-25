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Какой сегодня праздник: что за день 25 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

25 января: какой сегодня праздник в России и в мире

25 января отмечается День российского студенчества
Мария Задорожная
Автор
День российского студенчества
Фото ASKA, iStock
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25 января отмечается День российского студенчества, День рождения МГУ и Татьянин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского студенчества

25 января в России отмечается День студента (Татьянин день). Это «профессиональный» праздник всех российских студентов. Утвердили дату торжества указом Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». Но свою историю и традиции праздник ведет еще с XVIII века.

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Международные праздники

День ирландского кофе

День ирландского кофе отмечается ежегодно 25 января. Этот популярный напиток состоит из черного кофе, сахара, ирландского виски и взбитых сливок. Изобрел его Джо Шеридан на ирландской авиабазе в 1942 году.

День ирландского кофе
Фото invizbk, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 25 января

  • День рождения МГУ.

  • День штурмана военно-морского флота РФ.

  • День Генерального штаба ВС РФ.

  • День счастливых снеговиков.

  • День противоположности.

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Церковные праздники

День памяти святой мученицы Татианы Римской

День памяти святой мученицы Татианы Римской отмечается 25 января в православной традиции. Эта дата посвящена памяти святой, которая жила в III-IV веках и была известна своей верой и стойкостью в христианстве во времена гонений. Согласно преданию, Татиана происходила из благородной семьи и была обучена христианским учениям. Она посвятила жизнь служению Богу и помогала многим людям, в том числе и преследуемым. За свою веру ее подвергли жестоким пыткам и, в конечном итоге, казнили. В России святая Татиана считается покровительницей студентов, к ней они обращаются за помощью в учебных делах.

День памяти святой мученицы Татианы Римской
Фото mosprofs, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 25 января

  • Праздник иконы Божией Матери «Млекопитательница».

  • Праздник иконы Божией Матери Акафистная Хиландарская.

  • Праздник иконы Божией Матери «Попская».

  • День памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского.

  • День обращения апостола Павла.

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Традиции и приметы на 25 января

25 января православные вспоминают святую мученицу Татиану Римскую, в народе — Татьянин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Принято ставить свечи и молиться святой об успехах в учебе.

  • Люди считали, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание.

  • В Татьянин день принято подавать милостыню и помогать бедным.

  • На Руси старшие хозяйки в семье пекли караваи в форме солнца. Свежий хлеб разламывали на кусочки и раздавали домочадцам. Каждый член семьи съедал кусочек, чтобы солнце могло подарить ему тепло.

  • Предки верили, что в праздник нужно покормить птиц или бродячих животных, чтобы разбогатеть.

Печь каравай
Фото Irina Lebedeva, iStock

Что нельзя делать:

  • Отказывать кому-либо в помощи.

  • Ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми — к долгому конфликту.

  • Рассказывать об успехах в учебе — ухудшится успеваемость или отношения с преподавателями.

  • Солнце рано вышло — к раннему потеплению и прилету птиц.

  • Снег сулит дождливое и сырое лето.

  • Южный ветер — к засушливому и малоурожайному лету.

  • Большие сугробы — к урожаю хлеба.

  • Звездное небо — к ранней весне.

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Что произошло 25 января

  • 1701 год — в Москве основана школа математических и навигацких наук.

  • 1708 год — впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»).

  • 1721 год — Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.

  • 1763 год — указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.

  • 1852 год — первое представление «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в Александринском театре.

  • 1858 год — впервые исполнен «Свадебный марш» Ф. Мендельсона.

  • 1878 год — русской торпедой потоплен турецкий пароход (первый в мире случай потопления судна торпедой).

  • 1918 год — на III Всероссийском съезде Советов принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

  • 1924 год — открытие I зимних Олимпийских игр.

  • 1924 год — вышел первый номер журнала «Смена».

  • 1932 год — СССР и Польша подписали акт о ненападении.

  • 1938 год — родился Владимир Высоцкий известный советский бард, поэт и актер.

  • 1939 год — вокзал Новосибирск-Главный был принят Государственной комиссией в эксплуатацию.

  • 1943 год — Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

  • 1955 год — опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией».

  • 1960 год — в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).

  • 1964 год — в США запущен спутник «Эхо-2», установивший спутниковую связь между США и СССР.

  • 1989 год — в эфире ЦТ появляется программа «Марафон-15».

  • 1991 год — в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.

  • 1992 год — в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.

  • 1995 год — запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США.

  • 2004 год — на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».

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