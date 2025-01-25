25 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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25 января отмечается День российского студенчества, День рождения МГУ и Татьянин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
25 января в России отмечается День студента (Татьянин день). Это «профессиональный» праздник всех российских студентов. Утвердили дату торжества указом Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». Но свою историю и традиции праздник ведет еще с XVIII века.
День ирландского кофе отмечается ежегодно 25 января. Этот популярный напиток состоит из черного кофе, сахара, ирландского виски и взбитых сливок. Изобрел его Джо Шеридан на ирландской авиабазе в 1942 году.
День рождения МГУ.
День штурмана военно-морского флота РФ.
День Генерального штаба ВС РФ.
День счастливых снеговиков.
День противоположности.
День памяти святой мученицы Татианы Римской отмечается 25 января в православной традиции. Эта дата посвящена памяти святой, которая жила в III-IV веках и была известна своей верой и стойкостью в христианстве во времена гонений. Согласно преданию, Татиана происходила из благородной семьи и была обучена христианским учениям. Она посвятила жизнь служению Богу и помогала многим людям, в том числе и преследуемым. За свою веру ее подвергли жестоким пыткам и, в конечном итоге, казнили. В России святая Татиана считается покровительницей студентов, к ней они обращаются за помощью в учебных делах.
Праздник иконы Божией Матери «Млекопитательница».
Праздник иконы Божией Матери Акафистная Хиландарская.
Праздник иконы Божией Матери «Попская».
День памяти святителя Саввы, архиепископа Сербского.
День обращения апостола Павла.
25 января православные вспоминают святую мученицу Татиану Римскую, в народе — Татьянин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Принято ставить свечи и молиться святой об успехах в учебе.
Люди считали, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание.
В Татьянин день принято подавать милостыню и помогать бедным.
На Руси старшие хозяйки в семье пекли караваи в форме солнца. Свежий хлеб разламывали на кусочки и раздавали домочадцам. Каждый член семьи съедал кусочек, чтобы солнце могло подарить ему тепло.
Предки верили, что в праздник нужно покормить птиц или бродячих животных, чтобы разбогатеть.
Отказывать кому-либо в помощи.
Ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми — к долгому конфликту.
Рассказывать об успехах в учебе — ухудшится успеваемость или отношения с преподавателями.
Солнце рано вышло — к раннему потеплению и прилету птиц.
Снег сулит дождливое и сырое лето.
Южный ветер — к засушливому и малоурожайному лету.
Большие сугробы — к урожаю хлеба.
Звездное небо — к ранней весне.
1701 год — в Москве основана школа математических и навигацких наук.
1708 год — впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»).
1721 год — Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.
1763 год — указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.
1852 год — первое представление «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в Александринском театре.
1858 год — впервые исполнен «Свадебный марш» Ф. Мендельсона.
1878 год — русской торпедой потоплен турецкий пароход (первый в мире случай потопления судна торпедой).
1918 год — на III Всероссийском съезде Советов принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
1924 год — открытие I зимних Олимпийских игр.
1924 год — вышел первый номер журнала «Смена».
1932 год — СССР и Польша подписали акт о ненападении.
1938 год — родился Владимир Высоцкий известный советский бард, поэт и актер.
1939 год — вокзал Новосибирск-Главный был принят Государственной комиссией в эксплуатацию.
1943 год — Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1955 год — опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией».
1960 год — в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).
1964 год — в США запущен спутник «Эхо-2», установивший спутниковую связь между США и СССР.
1989 год — в эфире ЦТ появляется программа «Марафон-15».
1991 год — в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
1992 год — в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.
1995 год — запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США.
2004 год — на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».