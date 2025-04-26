26 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача, День нотариата и Фомаида Медуница. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
26 апреля в России отмечается День нотариата. Праздник установлен Указом Президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1866 году российский император Александр II подписал «Положение о нотариальной части».
Ежегодно в последнюю субботу апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. В 2025 году дата выпадает на 26 апреля. Учреждено торжество Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году. Цель — привлечение внимания к работе ветеринаров по всему миру.
Всемирный день интеллектуальной собственности.
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
День сметчика.
Международный день варки картофеля.
День реабилитации кубанского казачества.
День национального героя в Республике Марий Эл.
Праздник незнакомых людей.
Светлая суббота.
День памяти святой мученицы Фомаиды Египетской отмечается 26 апреля по православному календарю. Фомаида жила в Египте и известна своей верой и стойкостью в испытаниях. Она была дочерью языческого жреца, но, узнав о Христианстве, приняла эту веру и начала активно проповедовать. За свою веру приняла мученическую смерть.
День памяти священномученика Артемона Лаодикийского.
26 апреля в народе отмечается Фомаида Медуница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки ходили в лес собирать медуницу. С ней заваривали чай и использовали для салатов.
Хозяйки собирали первые листья щавеля.
Чтобы день прошел удачно, его проводили на свежем воздухе.
На Руси в праздник ходили в баню.
Ссориться и ругаться с женщинами, засматриваться на них и флиртовать — грех.
Отправляться в дальние поездки — к проблемам в дороге.
Совершать крупные покупки — они долго не прослужат.
Ходить в гости и на охоту — к неприятностям.
Лягушки квакают — пора сеять овес.
Звездное небо предвещало хороший урожай.
Дуб зацвел — лето будет жарким.
1658 год — царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.
1795 год — Россия присоединила Курляндию.
1828 год — Российская империя объявила войну Османской империи.
1936 год — в милиции СССР введены персональные звания.
1954 год — Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внес соответствующие изменения в Конституцию СССР.
1965 год — 9 мая (День Победы) в СССР снова стал нерабочим днем.
1977 год — открытие клуба «Студия 54».
1986 год — авария на одном из реакторов Чернобыльской АЭС.
1991 год — Верховным Советом РФ принят закон «О реабилитации репрессированных народов».
1999 год — компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
2003 год — после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.