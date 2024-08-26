26 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 августа отмечается Международный день актера, Праздник тринадцатой кошки и День Тихона Страстного. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

Международный день актера

Международный день актера отмечается 26 августа. Это профессиональный праздник всех тех, благодаря кому, зрители могут получить порцию веселья, радости или грусти, если это необходимо и хочется поплакать.

Праздник тринадцатой кошки

Это довольно необычный праздник с неизвестным происхождением. Считается, что в этот день хозяева должны поздравить свою тринадцатую кошку, при этом что чувствуют остальные 12 питомцев, не уточняется.

Фото elenaleonova/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 августа

День привлечения удачи;

День устраивания секретиков;

День музыкальной йоги;

День туалетной бумаги в США;

День собак в США;

День солидарности в Аргентине.

Церковные праздники

День памяти епископа Воронежского и Задонского чудотворца святителя Тихона

Православные верующие 26 августа чтят память епископа Воронежского и Задонского чудотворца святителя Тихона. Он почитается как чудотворец. Святому молятся об исцелении, в том числе душевных болезней, депрессии, уныния, всевозможных зависимостей и психических расстройств.

Фото AlenaZamotaeva/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 26 августа

Праздник Ceмиcтpeльнoй иконы Божией Матери «Умягчение злых cepдец»;

Праздник Минской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 26 августа

26 августа православная церковь чтит память епископа Воронежского и Задонского чудотворца святителя Тихона. В народном календаре — Тихон Страстной. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В этот день предки начинали готовиться к зиме — доставали теплые вещи, убирали летнюю одежду и сельскохозяйственные инструменты.

Люди ходили на кладбища, наводили там порядок. Брали с собой пироги и яйца, которые оставляли у могил.

Фото Iuliia Efimova/istockphoto.com

Что нельзя делать

Спать на двух подушках — к одиночеству.

Пересаживать фиалки. В новой земле цветы будут негативно влиять на настроение, а в семье между близкими возникнут ссоры.

Работать, если нарушить этот запрет, то начнутся проблемы со здоровьем.

Пожилым людям вспоминать нанесенные им обиды, иначе они до последнего дня будут мучить их.

Дарить и принимать в подарок белое полотенце, иначе можно серьезно заболеть.

Делиться яйцами даже с близкими людьми, а то можно потерять свое счастье и денежную удачу.

Погодные приметы