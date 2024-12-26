26 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

26 декабря отмечается День подарков, День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ и Евстратиев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

26 декабря в России отмечается День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации № 50 от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается именно 26 декабря.

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Международные праздники

День подарков

26 декабря в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде отмечается День подарков. Праздник принято справлять на следующий день после Католического Рождества.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 декабря

Международный день крупье.

День нытика в США.

День семьи в Намибии.

День отца в Болгарии.

День карамельной трости в США.

Церковные праздники

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских отмечается 26 декабря по православному календарю. Эти святые являются мучениками, которые пострадали за свою веру в IV веке, во времена гонений на христиан.

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Согласно преданиям, они были арестованы во время преследования христиан при императоре Ликинии. Мужчины, отказавшись отречься от своей веры, перенесли многочисленные мучения и страдания, но остались верными Христу. В конечном итоге они были казнены, и их подвиг стал символом стойкости и верности христианским идеалам.

Какие еще церковные праздники отмечаются 26 декабря

День памяти преподобного Аркадия Новоторжского.

День памяти преподобного Арсения Латрийского.

Традиции и приметы на 26 декабря

26 декабря православные христиане вспоминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста Севастийских, в народе — Евстратиев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Чтобы защитить дом от нечистой силы, в старину мужчины клали у двери топор острием вверх, а женщины втыкали на пороге серп.

В этот день было принято ходить в бани, считалось, что пар укрепит здоровье и защитит человека от злых чар.

Предки оставались дома, проводили вечер за домашними делами, без надобности на улицу не выходили, чтобы не столкнуться с нечистой.

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Что нельзя делать:

Впускать в дом незнакомцев, бездомных животных, кормить их — вместе с ними в жилище могли зайти злые духи.

Поднимать с пола и по дороге вещи — на них недруги могли оставить проклятия.

Оставлять открытыми окна, двери и сушить белье на улице — нечистая придет в дом.

Оставлять у порога веники и метлы — ведьма украдет их и устроить метель и пургу.

Погодные приметы: