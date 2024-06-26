Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 26 июня — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:10

3 мин.

26 июня: какой сегодня праздник

Мария Маковей
Автор
День рождения зубной щетки
Фото Rostislav_Sedlacek/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

26 июня июня отмечается День блаженства, День рождения зубной щетки, День спиритизма и День прощения. Рассказываем, какие праздники также выпали на эту дату.

Международные праздники

  • Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Праздник отмечается с целью активизации сотрудничества в достижении свободного от наркотиков мира.

  • Международный день в поддержку жертв пыток. В этот день в 1987 году вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Сегодня ее сторонниками являются 174 страны.

Профессиональные праздники

  • Всемирный день производителей холода. Приурочен ко дню рождения ученого Уильяма Томсона, создавшего абсолютную шкалу температур. Призван привлечь внимание к важности холодильной индустрии, которая сыграла немалую роль в развитии цивилизации.

Всемирный день производителей холода
Фото M-Production/istockphoto.com

  • День памяти преподобной Александры Дивеевской. Александра приняла монашество, посвятила свою жизнь служению Богу. Стала основательницей новой великой обители.

  • День памяти святой мученицы Акилины. В народе праздник также называют Акулиной Гречишницей. Люди вспоминают житие святой и приметы, сопровождающие знаменательный день.

Необычные праздники

  • День блаженства. Праздник посвящен тому, что приносит радость и счастье в жизнь.

  • День рождения зубной щетки. Именно в этот день в 1780 году в Англии наладили промышленное производство зубных щеток.

  • День спиритизма. Сегодня спиритизм очень популярное эзотерическое направление. Его идея заключается в том, что духи могут путешествовать на протяжении нескольких жизней из одного тела в другое, чтобы повысить моральные и интеллектуальные качества.

День спиритизма.
Фото Helin Loik-Tomson/istockphoto.com

  • День теней на стене. Рассматривая тени на стене, можно увидеть фантастические силуэты и причудливые узоры, которые отбрасывают привычные предметы.

  • День прощения. Это повод отказаться от личных обид, привести внутренний мир в равновесие.

Традиции и приметы

26 июня православные верующие отмечают День памяти святой мученицы Акилины. В народе этот праздник получил название День Акулины Гречишницы. Предки считали ее покровительницей урожая гречихи. Связано это с тем, что именно на торжество выпадает период засева этой культуры.

День Акулины Гречишницы
Фото Olena Vasylieva/istockphoto.com

По традиции в этот день хозяйки готовили блюда из гречки, но есть крупу нужно было без молока. Молодые девушки гадали на суженого с помощью гречневой крупы. Кроме того, во время праздника начинали собирать урожай ягод. Также дату связывали с нашествием насекомых, предки старались уберечь скотину от оводов и мух, а посевы — от тли и гусениц.

В День Акулины Гречишницы нельзя сажать огурцы. Считается, что они вырастут вялыми и невкусными. Не рекомендуется ходить в лес, чтобы не стать жертвой москитов.

Многие погодные приметы в этот праздник связаны с насекомыми. Так, обилие мошкары предвещает теплую и ясную погоду. Увидеть крупного овода — к богатому урожаю колосьев. Если пчелы рано с утра покинули улей, значит в ближайшее время дождя не ждать.

Техника чистки зубов. Как правильно чистить зубы? Здоровая эмаль напрямую зависит от техники
Развлечения
0
Новости холдинга
В Пентагоне исключили преднамеренность ракетного удара по пляжу в Севастополе
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Time сравнил саммит в Швейцарии с кучей навоза на фоне пасторального пейзажа
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее