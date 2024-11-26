26 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 ноября отмечается Международный день сапожника, День георгиевского креста и Иоанн Златоуст. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День георгиевского креста

День Георгиевского креста в России отмечается 26 ноября. Дата праздника связана с историческим событием. В этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской империи за боевые заслуги — орден Святого Георгия.

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Международные праздники

Международный день сапожника

26 ноября во многих странах мира отмечается Международный день сапожника. Его празднуют мастера и ремесленники сапожного дела, дизайнеры обуви, специалисты, занятые в обувном производстве и ремонте обуви.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 ноября

День борьбы с ожирением.

День кексов.

День денежного дерева.

Всемирный день информации.

Всемирный день оливкового дерева.

День печали во благо.

День торта в США.

День молока в Индии.

Церковные праздники

Д ень памяти святителя Иоанна Златоуста

День памяти святителя Иоанна Златоуста отмечается 26 ноября в православной церкви. Иоанн Златоуст — один из самых известных святителей и богословов, живший в IV-V веках. Он родился в Антиохии и стал архиепископом Константинопольским. Иоанн известен своими проповедями и богословскими трудами. Его прозвали Златоустом (что означает «златоустый») за красноречие и глубину его слов.

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Он активно боролся за церковные и социальные права бедных, что сделало его выдающимся защитником справедливости и моральных ценностей. Иоанн Златоуст был многократно изгнан и подвергался преследованиям за свои убеждения.

Традиции и приметы на 26 ноября

26 ноября отмечается День памяти святителя Иоанна Златоуста, в народе просто — Иоанн Златоуст. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник считался благоприятным для проведения домашних дел. Хозяйки занимались уборкой, стиркой, мужчины проводили мелкие ремонты.

Иоанн Златоуст покровительствует знаниям, поэтому в этот день принято начинать изучать что-то новое, посвящать день чтению.

Предки молились за семью, считалось, что молитва защитит близких и наладит с ними отношения. В церкви заказывали молитву ушедшим родственникам.

В старину на Иоанна Златоуста люди подводили итоги, оценивали свои достижения, благодарили за успех и строили планы.

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Что нельзя делать

Лениться — праздность в этот день считалась плохой приметой.

Ссориться — любые конфликты воспринимались как оскорбление святого и могли затянуться на долгие годы.

Оставлять в доме беспорядок — к бедам.

Погодные приметы