26 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

26 октября отмечается Всероссийский день гимнастики, Международный день вина «Мавруда» и Карпов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день гимнастики

В последнюю субботу октября отмечается спортивный праздник — День гимнастики. В 2024 году торжество выпало на 26 октября. С инициативой ввести в календарь эту дату в 1999 году выступили Всероссийская федерация художественной гимнастики и Федерация спортивной гимнастики России.

Международные праздники

Международный день вина «Мавруда»

Международный день вина «Мавруда» отмечается ежегодно 26 октября. Учредили праздник с целью повышения осведомленности об одном из старейших болгарских сортов винограда и популяризации болгарских вин и винного туризма.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 октября

Праздник приятных неожиданностей;

Международный день колопроктолога;

День тыквы в США;

День инженера в Тунисе;

День куриного стейка в США;

День детей в Малайзии;

Праздник граната в Азербайджане.

Церковные праздники

День памяти священномученика Карпа Фиатирского

Святые мученики Карп, епископ Фиатирский, диакон Папила и его сестра Агафоника пострадали в III веке во времена гонений императора Декия. Правитель узнал, что Карп и Папила не посещают праздники язычников и приказал доставить их. Он убеждал мужчин примкнуть к числу идолопоклонников, но святые были непреклонны. Тогда Декия разозлился и приказал Карпа и Папилу заковать в цепи и водить в таком виде по улицам, а после привязать их к лошадям и погнать в соседний город. Сопровождать мучеников вызвались Агафодор и Агафоника. Они пошли за святыми и попали в число пострадавших за веру. Агафодора до смерти отстегали воловьими жилами, а Карп, Папила и Агафоника были обезглавлены.

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Какие еще церковные праздники отмечают 26 октября

Праздник Иверской иконы Божией Матери;

Праздник Седмиезерной иконы Божией Матери «Одигитрия».

Традиции и приметы на 26 октября

26 октября православная церковь вспоминает священномученика Карпа Фиатирского, в народном календаре — Карпов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки чистили бани, а затем шли мыться в них, чтобы весь следующий год быть в здравии.

Во время мытья в бане использовали настои из целебных трав, а после оставляли для банного духа воду и веник, чтобы его задобрить.

Хозяйки проводили в доме генеральную уборку, особое внимание уделялось чистоте углов и ванной комнаты. Старались сделать перестановку, поставить новую вещь в доме, чтобы привлечь удачу.

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Что нельзя делать

В баню ходить с нательным крестиком и пить алкоголь — можно разгневать банного духа.

Совершать крупные покупки — новая вещь окажется бракованной и прослужит недолго.

Открывать окна — предки верили, что так можно запустить в жилище злого духа, который заберет здоровье домочадцев.

Вести разговоры с незнакомцами — они могут украсть и обмануть.

Погодные приметы