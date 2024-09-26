26 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 сентября отмечается Всемирный день моря, День рождения граммофона и Корнилов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Всемирный день моря отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. Цель праздника — привлечь внимание общественности к тому, какой ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и пр.
День встречи со старыми друзьями.
Всемирный день контрацепции.
Всемирный день окружающей среды.
День рождения Байкальского заповедника.
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Европейский день языков.
Международный день бестраншейных технологий.
День осведомленности о мезотелиоме.
26 сентября православные верующие вспоминают святого Корнилия Сотника, жившего в I веке. Перед тем, как встретить своего наставника — апостола Петра, мужчина увидел ангела, который велел ему разыскать ученика Иисуса Христа. Позже апостол Петр крестил Корнилия и тот стал первым язычником, принявшим христианство.
По благословению апостола Корнилий стал епископом Кесарии Палестинской. Он прославился тем, что молитвами разрушил языческий храм в городе Скепсии. После этого многие идолопоклонники поверили в Бога и приняли христианство.
Праздник иконы Божией Матери Дубовичская.
26 сентября православная церковь вспоминает Корнилия Сотника, в народном календаре — Корнилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
На Руси в это время убирали последние корнеплоды — остатки свеклы, картофеля, репы, моркови — и отправляли их на хранение.
Молодые пары съедали одну репу с медом на двоих, чтобы их брак был долгим и счастливым.
Особенно почиталась в Корнилов день редька. Хозяйки натирали ее на терке, добавляли нарезанный лук и заправляли постным маслом.
В этот день провожали в теплые края грачей. Пролетающим птицам махали руками и просили, чтобы они забрали с собой все беды.
Гадать с помощью зеркала — иначе нечистая сила придет в дом и принесет беды.
Замужним девушкам смотреть в зеркала, чтобы не лишить себя семейного счастья.
Одиноким людям спать на двух подушках, иначе они не найдут партнера.
Играть свадьбы — к несчастливому браку.
Идет дождь — будет хороший урожай в следующем году.
Куры линяют — к морозной зиме.
Красная луна предвещает ветреную погоду.
Грачи улетели на юг — к ранним снегопадам.