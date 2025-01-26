26 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 января отмечается Международный день таможенника, День зеленого сока и Ермилов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день таможенника

26 января отмечается Международный день таможенника. Это профессиональный праздник персонала таможенных служб. Торжество учредили для проявления международной солидарности таможенных служб и привлечения внимания общественности к роли таможни в развитии общества.

День зеленого сока

26 января отмечается День зеленого сока. Его празднуют сторонники здорового питания. Стали популярными зеленые соки в 90-е годы XX века, когда многие голливудские звезды выбирали их для поддержания стройности и хорошего самочувствия.

Фото vaaseenaa, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 января

Международный день Без интернета.

Всемирный день помощи больным проказой.

День случайных направлений.

День карамельных конфет с арахисом.

День Австралии.

День супругов.

Всемирный день экологического образования.

Церковные праздники

День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских

День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских отмечается 26 января. Эти святые были христианскими мучениками, которые пострадали за свою веру в III веке. Ермил и Стратоник жили в Сингидоне, древнем городе, расположенном на территории современного Белграда, Сербия. По преданию, они были схвачены римскими властями за свои религиозные убеждения и подвергнуты жестоким пыткам.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 26 января

День памяти преподобного Иринарха Ростовского.

Традиции и приметы на 26 января

26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, в народе — Ермилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Главным символом праздника на Руси считалась кошка. Поэтому в этот день ставили кровать или стол на то место, где любит спать питомец.

Кошку укладывали рядом с младенцем, который плохо спал, чтобы изгнать всю нечистую силу.

Если в жилище заходил бездомный кот, его оставляли в доме. Предки считали, что он убережет жильцов от нечисти.

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Что нельзя делать:

Убивать кошку — несчастья продлятся семь лет.

Отпугивать от себя животное пинком — настигнет болезнь.

Переходить дорогу после черной кошки, петуха и собаки — в доме будет пожар или воровство.

Взрослому ложиться спать возле кошки — можно сойти с ума.

Погодные приметы:

Лес трещит — мороз продержится долго.

Кот вверх животом лежит и тянется — будет тепло.

Кошка скребет когтями пол — к метели.

Кошка села на подоконник и уставилась в окно — к оттепели.

Что произошло 26 января