26 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 января отмечается Международный день таможенника, День зеленого сока и Ермилов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
26 января отмечается Международный день таможенника. Это профессиональный праздник персонала таможенных служб. Торжество учредили для проявления международной солидарности таможенных служб и привлечения внимания общественности к роли таможни в развитии общества.
26 января отмечается День зеленого сока. Его празднуют сторонники здорового питания. Стали популярными зеленые соки в 90-е годы XX века, когда многие голливудские звезды выбирали их для поддержания стройности и хорошего самочувствия.
Международный день Без интернета.
Всемирный день помощи больным проказой.
День случайных направлений.
День карамельных конфет с арахисом.
День Австралии.
День супругов.
Всемирный день экологического образования.
День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских отмечается 26 января. Эти святые были христианскими мучениками, которые пострадали за свою веру в III веке. Ермил и Стратоник жили в Сингидоне, древнем городе, расположенном на территории современного Белграда, Сербия. По преданию, они были схвачены римскими властями за свои религиозные убеждения и подвергнуты жестоким пыткам.
День памяти преподобного Иринарха Ростовского.
26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, в народе — Ермилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Главным символом праздника на Руси считалась кошка. Поэтому в этот день ставили кровать или стол на то место, где любит спать питомец.
Кошку укладывали рядом с младенцем, который плохо спал, чтобы изгнать всю нечистую силу.
Если в жилище заходил бездомный кот, его оставляли в доме. Предки считали, что он убережет жильцов от нечисти.
Убивать кошку — несчастья продлятся семь лет.
Отпугивать от себя животное пинком — настигнет болезнь.
Переходить дорогу после черной кошки, петуха и собаки — в доме будет пожар или воровство.
Взрослому ложиться спать возле кошки — можно сойти с ума.
Лес трещит — мороз продержится долго.
Кот вверх животом лежит и тянется — будет тепло.
Кошка скребет когтями пол — к метели.
Кошка села на подоконник и уставилась в окно — к оттепели.
1525 год — появилась первая печатная карта Руси — карта Московских земель.
1914 год — поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтийском вагонном заводе.
1918 год — В.И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.
1924 год — постановлением 2-го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.
1924 год — приказом начальника Московского гарнизона учрежден Пост № 1, пост Почетного караула у Мавзолея В. И. Ленина.
1934 год — в Москве открылся XVII съезд ВКП(б).
1943 год — образована Кемеровская область.
1943 год — умер Николай Иванович Вавилов, советский ученый-генетик, селекционер.
1992 год — президент России Б. Ельцин заявляет, что Россия перестает нацеливать ядерное оружие на города США.