27 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 апреля отмечается День российского парламентаризма, Всемирный день графического дизайна и Мартын Лисогон. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
27 апреля в России отмечается День российского парламентаризма. Его учредили в 2012 году с внесением изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Дата торжества связана с началом работы Госдумы Российской Империи в 1906 году.
27 апреля отмечается Всемирный день графического дизайна. Его учредил Международный совет ассоциаций графического дизайна (Icograda).
Красная горка.
День рождения «памперсов».
День работников вахтового метода.
Всемирный день породненных городов.
День Республики Саха.
День азбуки Морзе.
День мясных ребрышек.
День памяти святителя Мартина Исповедника отмечается 27 апреля по православному календарю. Святитель Мартин был папой Римским в VII веке и известен своей стойкой защитой православной веры в условиях гонений своего времени. Он выступал против монофизитства и активно защищал учение о двух природах в Христе.
День памяти святых мучеников Виленских.
Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская.
27 апреля в народе отмечается Мартын Лисогон. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день подкармливали ворон кашей. Оставляли пищу у дома, чтобы прилетевшая покормиться птица защищала дом от нечисти в будущем.
На Руси в праздник устраивали сватовство. Считалось, что пара, которая сошлась в Мартына Лисогона, проживет долго и счастливо.
После ужина предки старались как можно скорее убрать со стола крошки и грязную посуду, быстро вымыть ее, чтобы не привлечь в дом нужду.
Заниматься спортом, каким-либо тяжелым физическим трудом, охотиться — к неприятностям.
Обманывать — можно накликать беду.
Сквернословить и льстить — будут проблемы со здоровьем.
Стирать и убираться — к проблемам в семье.
Совершать крупные покупки — могут понадобиться деньги на более важные вещи.
Прощаться с гостями на лестнице — могут рухнуть все планы.
Березы дают много сока — осень придет поздно.
Дождливый день предвещает удачную пашню.
1636 год — на высоком берегу реки Цна был основан город Тамбов.
1702 год — Петр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.
1855 год — в России впервые упомянут самиздат.
1905 год — Манифест Николая II «Об укреплении начал веротерпимости».
1908 год — фигурное катание было включено в программу Олимпийских игр.
1918 год — Декрет ВЦИК РСФСР об отмене права наследования.
1925 год — Постановление СНК СССР «О прописке граждан в городских поселениях».
1959 год — СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины.
1960 год — на экраны СССР вышла 1-я серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная Александром Гавриловичем Ивановым.
1961 год — в Москве создана миротворческая неправительственная благотворительная организация «Советский фонд мира».
1974 год — из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
1986 год — эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
2005 год — состоялся первый испытательный полет крупнейшего в мире серийного авиалайнера Airbus A380.