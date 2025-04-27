27 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 апреля отмечается День российского парламентаризма, Всемирный день графического дизайна и Мартын Лисогон. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского парламентаризма

27 апреля в России отмечается День российского парламентаризма. Его учредили в 2012 году с внесением изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Дата торжества связана с началом работы Госдумы Российской Империи в 1906 году.

Международные праздники

Всемирный день графического дизайна

27 апреля отмечается Всемирный день графического дизайна. Его учредил Международный совет ассоциаций графического дизайна (Icograda).

Фото Pekic, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 апреля

Красная горка.

День рождения «памперсов».

День работников вахтового метода.

Всемирный день породненных городов.

День Республики Саха.

День азбуки Морзе.

День мясных ребрышек.

Церковные праздники

День памяти святителя Мартина Исповедника

День памяти святителя Мартина Исповедника отмечается 27 апреля по православному календарю. Святитель Мартин был папой Римским в VII веке и известен своей стойкой защитой православной веры в условиях гонений своего времени. Он выступал против монофизитства и активно защищал учение о двух природах в Христе.

Фото niromaks, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 27 апреля

День памяти святых мучеников Виленских.

Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская.

Традиции и приметы на 27 апреля

27 апреля в народе отмечается Мартын Лисогон. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В этот день подкармливали ворон кашей. Оставляли пищу у дома, чтобы прилетевшая покормиться птица защищала дом от нечисти в будущем.

На Руси в праздник устраивали сватовство. Считалось, что пара, которая сошлась в Мартына Лисогона, проживет долго и счастливо.

После ужина предки старались как можно скорее убрать со стола крошки и грязную посуду, быстро вымыть ее, чтобы не привлечь в дом нужду.

Фото solidcolours, iStock

Что нельзя делать:

Заниматься спортом, каким-либо тяжелым физическим трудом, охотиться — к неприятностям.

Обманывать — можно накликать беду.

Сквернословить и льстить — будут проблемы со здоровьем.

Стирать и убираться — к проблемам в семье.

Совершать крупные покупки — могут понадобиться деньги на более важные вещи.

Прощаться с гостями на лестнице — могут рухнуть все планы.

Погодные приметы:

Березы дают много сока — осень придет поздно.

Дождливый день предвещает удачную пашню.

Что произошло 27 апреля