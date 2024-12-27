27 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 декабря отмечается День спасателя РФ, День вырезания снежинки из бумаги и Филимонов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
27 декабря в России отмечается День спасателя. Дата праздника выбрана не случайно — именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия документа считается датой образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.
День вырезания снежинок из бумаги отмечается по всему миру ежегодно 27 декабря. Вырезание узоров из бумаги — очень древнее искусство, которое встречается у разных народов. В России торжество — это повод собраться за одним столом и подготовить украшения к Новому году.
День соблазнения.
День паспортно-визовой службы МВД РФ.
День шиворот-навыворот.
День фруктового пирога в США.
День социалистической Конституции КНДР.
День памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха отмечается 27 декабря. Эти святые являются примером веры и подлинного мужества, проявленных в тяжелое время гонений на христиан. Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих — это мученики, которые приняли смерть за свою веру. Они были известны решимостью и стойкостью перед лицом страданий. Святые не только отказывались отвергать религию, но и вдохновляли других людей следовать за Христом.
День памяти святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
27 декабря православные христиане вспоминают святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, в народе — Филимонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
У предков праздник ассоциировался с разгулом нечисти. Поэтому хозяйки с утра наводили порядки в доме, чтобы злые духи не смогли пробраться в жилище.
Считалось, что чистоплотных женщин в этот день сопровождала удача. Люди ходили в бани, очищали тело и тщательно мыли руки, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Для укрепления отношений с супругом жены пекли пироги и ставили их на стол.
Оставлять маленьких детей без присмотра — злые духи навредят им.
Кормить мужа острой пищей — он будет злой.
Отправляться в путешествия, начинать новые дела и совершать крупные покупки — все пойдет крахом.
Сильный ветер — февраль будет ветреным.
Снег и ветреная погода предвещают хороший урожай.
Звезды ярко мерцают в небе — к морозам.