27 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 ноября отмечается Международный день гитариста, День морской пехоты ВМФ РФ и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
27 ноября в России отмечается День морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации. Дата торжества связана с историческим событием. Именно 27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для несения службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского.
27 ноября во многих странах отмечается Международный день гитариста. Торжество отмечается с 1924 года и связано с днем рождения легендарного гитариста Джими Хендрикса, который считается одним из самых великих и влиятельных гитаристов во всем мире.
День самозанятых.
День поддержки черепах.
День работников ветеринарной службы Кубани.
День оценщика.
День вяленого мяса в США.
День учителя в Испании.
День памяти святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября в православной традиции. Святой Филипп был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, он сыграл важную роль в распространении христианства. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он призвал Нафанаила следовать за Христом.
Заговенье на Рождественский пост.
День памяти святителя Григория Паламы.
День памяти святых правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры.
День памяти священномученика Василия Никольского.
День памяти преподобного Филиппа Ирапского.
27 ноября отмечается день памяти святого апостола Филиппа, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
По вечерам девушки собирались за работой — пряли лен и шерсть. Они пели песни и строили планы на Рождество.
В Филиппов день отмечается Заговенье на Рождественский пост, поэтому устраивались щедрые застолья с мясными угощениями.
27 ноября считался последним днем для венчания.
Лениться и отказываться от работы — к проблемам.
Давать еду, даже гостям после застолья — к потерям.
Ходить в лес в одиночку — можно встретить волка.
Конфликтовать и ссориться — ссора затянется надолго.
Лицемерить для достижения целей — к финансовым потерям.
Давать ключи от квартиры — чужой человек может передать им негативную энергию.
Стричь волосы и ногти — можно лишиться здоровья.
Снегопад предвещает затяжные дожди.
Облачность и осадки указывают на холодную весну и дождливый май.
Вороны громко каркают — будет тепло.
Воробьи чирикают — погода изменится.