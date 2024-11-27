Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 27 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

27 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

27 ноября отмечается Международный день гитариста
Мария Задорожная
Автор
Международный день гитариста
Фото eclipse_images, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

27 ноября отмечается Международный день гитариста, День морской пехоты ВМФ РФ и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Производственный календарь-2025 по&nbsp;месяцам с&nbsp;праздниками и&nbsp;выходными. Производственный календарь-2025: какие выходные будут у россиян в следующем году

Праздники в России

День морской пехоты ВМФ РФ

27 ноября в России отмечается День морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации. Дата торжества связана с историческим событием. Именно 27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о формировании первого в России «полка морских солдат» для несения службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота российского.

День морской пехоты ВМФ РФ
Фото -lvinst-, iStock

Международные праздники

Международный день гитариста

27 ноября во многих странах отмечается Международный день гитариста. Торжество отмечается с 1924 года и связано с днем рождения легендарного гитариста Джими Хендрикса, который считается одним из самых великих и влиятельных гитаристов во всем мире.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 ноября

  • День самозанятых.

  • День поддержки черепах.

  • День работников ветеринарной службы Кубани.

  • День оценщика.

  • День вяленого мяса в США.

  • День учителя в Испании.

Календарь семейных праздников на&nbsp;2024 год: какие семейные праздники будут в&nbsp;2024. Календарь семейных праздников на 2024 год

Церковные праздники

День памяти святого апостола Филиппа

День памяти святого апостола Филиппа отмечается 27 ноября в православной традиции. Святой Филипп был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, он сыграл важную роль в распространении христианства. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он призвал Нафанаила следовать за Христом.

День памяти святого апостола Филиппа
Фото A.Greeg, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 27 ноября

  • Заговенье на Рождественский пост.

  • День памяти святителя Григория Паламы.

  • День памяти святых правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры.

  • День памяти священномученика Василия Никольского.

  • День памяти преподобного Филиппа Ирапского.

Традиции и приметы на 27 ноября

27 ноября отмечается день памяти святого апостола Филиппа, в народе — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • По вечерам девушки собирались за работой — пряли лен и шерсть. Они пели песни и строили планы на Рождество.

  • В Филиппов день отмечается Заговенье на Рождественский пост, поэтому устраивались щедрые застолья с мясными угощениями.

  • 27 ноября считался последним днем для венчания.

Заниматься рукоделием
Фото mith67, iStock

Что нельзя делать

  • Лениться и отказываться от работы — к проблемам.

  • Давать еду, даже гостям после застолья — к потерям.

  • Ходить в лес в одиночку — можно встретить волка.

  • Конфликтовать и ссориться — ссора затянется надолго.

  • Лицемерить для достижения целей — к финансовым потерям.

  • Давать ключи от квартиры — чужой человек может передать им негативную энергию.

  • Стричь волосы и ногти — можно лишиться здоровья.

Погодные приметы

  • Снегопад предвещает затяжные дожди.

  • Облачность и осадки указывают на холодную весну и дождливый май.

  • Вороны громко каркают — будет тепло.

  • Воробьи чирикают — погода изменится.

Советские артисты, которых любили за&nbsp;рубежом. Знай наших: советские артисты, которых знали и любили за рубежом
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу