27 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

27 октября отмечается День автомобилиста, Международный день тещи и свекрови и День Параскевы Грязнухи. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День автомобилиста

В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста. В 2024 году торжество выпало на 27 октября. В этот день свой профессиональный праздник отмечают водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси и так далее.

Международные праздники

Международный день тещи и свекрови

Во многих странах мира ежегодно в четвертое воскресенье октября отмечается довольно необычный праздник — Международный день тещи и свекрови. Торжество носит неофициальный характер. Впервые его отметили 5 марта 1934 года в Техасе, США, по инициативе редактора одной из местных газет.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 октября

Международный день плюшевого мишки;

Всемирный день трудотерапии;

День осенних миражей;

День черной кошки в Великобритании;

День бабушек и дедушек в Австралии;

День американского пива в США.

Церковные праздники

День памяти преподобной Параскевы Сербской

27 октября православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской. Святая родилась у богатых и благочестивых сербских родителей. После смерти отца она покинула дом вместе со своим братом, святителем Евфимием, и посвятила себя подвижнической жизни. Однажды Параскеве явился ангел и повелел вернуться домой. Ее брат стал к этому времени епископом Мадитоса. В конце жизни они вместе трудились о Господе.

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Какие еще церковные праздники отмечают 27 октября

День памяти святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия;

Праздник Яхромской иконы Божией Матери;

День памяти преподобного Николы Святоши;

День памяти святых отцов VII Вселенского Собора.

Традиции и приметы на 27 октября

27 октября православная церковь вспоминает преподобную Параскеву Сербскую, в народном календаре — День Параскевы Грязнухи. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

С 27 октября на Руси начинали трепать и мять лен. Женщины устраивали «смотрины льна». Для этого первый вытрепанный лен показывали всем родным и знакомым.

Готовили кашу из нового урожая пшеницы, которую заправляли льняным маслом свежего отжима.

Вечером предки устраивали семейные посиделки за самоваром.

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Что нельзя делать

Женщинам заниматься бытовыми делами — к лишним хлопотам.

Беременным стричь и расчесывать волосы — иначе роды пройдут тяжело, а ребенок может родиться больным.

Отправляться в дальнюю дорогу — на пути возникнут препятствия, которые будет тяжело или даже невозможно преодолеть.

Начинать новые дела — они закончатся неудачно.

Погодные приметы