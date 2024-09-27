27 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников, Всемирный день туризма и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России каждый год 27 сентября. С инициативой учредить праздник выступила группа педагогических изданий. В обществе идею поддержали, и президент РФ подписал соответствующий указ. Праздник появился в 2004 году. Дата торжества выбрана неслучайно. Именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открыли первый детский сад.
Всемирный день туризма учредила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации в 1979 году. Отмечается праздник 27 сентября. Его цель — популяризация туризма, освещение его вклада в мировую экономику и в развитие связей между народами разных стран.
День рождения поисковой системы Google;
День чешского пива;
День подарков миру;
День любовной записки;
Всемирный день без мяса;
День «Обнимите вегетарианца».
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — это праздник, который относится к числу 12 наиболее важных церковных праздников. Это воспоминание о событии, произошедшем в далеком 326 году. Именно тогда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус Христос.
Праздник иконы Божией Матери Чернокрестная;
Праздник иконы Божией Матери Лоретская;
Праздник иконы Божией Матери Леснинская.
27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение — день обретения креста, на котором был распят Христос. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В ночь с 26 на 27 сентября в храмах проводится всенощное бдение, которое посещают верующие.
Купленными в церкви свечами предки крестили углы в доме, читая «Отче наш». Самодельные кресты, сделанные из двух прутьев, ставили в загоны к скотине. Люди верили, что крест в этот день защитит дом от невзгод и неприятностей.
К этому празднику крестьяне заканчивали уборку и укрывали растения на зиму.
Хозяйки квасили капусту. Считалось, что воздвиженская капуста будет самой вкусной.
Есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца, сливочное масло. Так как на Воздвижение соблюдается однодневный пост.
Начинать новые дела — они обречены на провал.
Давать взаймы — к убыткам.
Ходить в лес — можно встретить нечистую силу.
Ссориться, злиться и ругаться.
Шумно и весело отмечать праздник.
Заморозки — зима будет ранняя.
Северный ветер — к теплому лету в следующем году.
Теплая погода — такая же погода сохранится до Покрова.