27 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда, Международный день памяти жертв Холокоста и Нинин день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День снятия блокады Ленинграда

27 января в России отмечается один из дней воинской славы — День снятия блокады Ленинграда. Блокада города-героя началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Она стала самой кровопролитной в истории человечества. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советские войска окончательно разгромили немецко-фашистские войска под Ленинградом. Блокада города была снята.

Международные праздники

Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он связан с датой освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» (Польша) советскими войсками. Памятный день установили в 2005 году.

Фото Iuliia Leonteva, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 января

День танца со своей тенью.

День шоколадного торта.

День печати МВД РФ.

День жизнелюба.

День солнечного кофе.

День комьюнити-менеджера.

Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной Нины

День памяти святой равноапостольной Нины отмечается 27 января в православном календаре. Ее жизненный путь связан с чудесами и благовестием, которое она несла, преодолевая множество трудностей. По преданию, Нина, будучи рядом со святыми апостолами, получила благодарность от Бога за свои труды и способности. Она проповедовала христианство, исцеляла больных и учила людей вере и любви.

Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 27 января

День памяти Синайских и раифских преподобных.

Традиции и приметы на 27 января

27 января православные вспоминают святую равноапостольную Нину, в народе — Нинин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Крестьяне наводили порядки — убирались, обходили домашний скот, чистили его, хлева, настилали солому, обращались к животным только по ласковым именам. В особом почете были коровы.

Вставали как можно раньше, переделывали все домашние дела, а после готовили завтрак из молочных продуктов. Во время еды благодарили коров за сытный завтрак.

Высаживали семена на рассаду.

Праздник считался благоприятным днем для начала бизнеса.

В особом почете была умственная работа, поэтому предки старались проводить время за чтением и изучением чего-то нового.

Фото nensuria, iStock

Что нельзя делать:

Бездельничать и спать до обеда — можно лишиться счастья.

Лениться весь день — святая накажет горестями и неприятностями.

Кричать — нечисть прилетит на крики и принесет в дом беды.

Погодные приметы:

Белые облака — будет мороз.

На деревьях иней — к теплу.

Мороз и начал идти снег — скоро потеплеет.

Сильный ветер — год будет сырым и дождливым.

Туман вокруг луны — к снегу.

Что произошло 27 января