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Какой сегодня праздник: что за день 27 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

27 января: какой сегодня праздник в России и в мире

27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда
Мария Задорожная
Автор
День снятия блокады Ленинграда
Фото Remains, iStock
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27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда, Международный день памяти жертв Холокоста и Нинин день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День снятия блокады Ленинграда

27 января в России отмечается один из дней воинской славы — День снятия блокады Ленинграда. Блокада города-героя началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Она стала самой кровопролитной в истории человечества. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советские войска окончательно разгромили немецко-фашистские войска под Ленинградом. Блокада города была снята.

Международные праздники

Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он связан с датой освобождения нацистского концентрационного лагеря «Освенцим» (Польша) советскими войсками. Памятный день установили в 2005 году.

Международный день памяти жертв Холокоста
Фото Iuliia Leonteva, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 января

  • День танца со своей тенью.

  • День шоколадного торта.

  • День печати МВД РФ.

  • День жизнелюба.

  • День солнечного кофе.

  • День комьюнити-менеджера.

Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной Нины

День памяти святой равноапостольной Нины отмечается 27 января в православном календаре. Ее жизненный путь связан с чудесами и благовестием, которое она несла, преодолевая множество трудностей. По преданию, Нина, будучи рядом со святыми апостолами, получила благодарность от Бога за свои труды и способности. Она проповедовала христианство, исцеляла больных и учила людей вере и любви.

День памяти святой равноапостольной Нины
Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 27 января

  • День памяти Синайских и раифских преподобных.

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Традиции и приметы на 27 января

27 января православные вспоминают святую равноапостольную Нину, в народе — Нинин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Крестьяне наводили порядки — убирались, обходили домашний скот, чистили его, хлева, настилали солому, обращались к животным только по ласковым именам. В особом почете были коровы.

  • Вставали как можно раньше, переделывали все домашние дела, а после готовили завтрак из молочных продуктов. Во время еды благодарили коров за сытный завтрак.

  • Высаживали семена на рассаду.

  • Праздник считался благоприятным днем для начала бизнеса.

  • В особом почете была умственная работа, поэтому предки старались проводить время за чтением и изучением чего-то нового.

Уборка в доме
Фото nensuria, iStock

Что нельзя делать:

  • Бездельничать и спать до обеда — можно лишиться счастья.

  • Лениться весь день — святая накажет горестями и неприятностями.

  • Кричать — нечисть прилетит на крики и принесет в дом беды.

  • Белые облака — будет мороз.

  • На деревьях иней — к теплу.

  • Мороз и начал идти снег — скоро потеплеет.

  • Сильный ветер — год будет сырым и дождливым.

  • Туман вокруг луны — к снегу.

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Что произошло 27 января

  • 1820 год — русская антарктическая экспедиция под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева стала первой, кто добрался до берегов Антарктиды.

  • 1902 год — гахам Таврический и Одесский Самуил Пампулов, верховный светский и духовный глава караимов, совершил торжественное освящение кенассы в г. Киеве. Всех восхищала красота постройки и роскошь отделки в мавританско-арабском стиле.

  • 1924 год — похороны В. И. Ленина.

  • 1924 год — на Красной площади в Москве состоялось открытие мавзолея Ленина.

  • 1943 год — восстановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ленинградом.

  • 1944 год — в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

  • 1945 год — освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

  • 1959 год — в Москве открылся XXI съезд КПСС.

  • 1962 год — решением Совета Министров СССР имена членов антипартийной группы Молотова, Кагановича и Маленкова ликвидированы во всех названиях населенных пунктов, учреждений и организаций.

  • 1987 год — на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев впервые назвал время правления Л. Брежнева «эпохой застоя» и объявил наступление нового этапа перестройки — «эру гласности».

  • 2009 год — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.

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